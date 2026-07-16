Las coincidencias con Sudáfrica 2010 a las que se aferra España en Norteamérica 2026

Aficionados españoles celebran la victoria en la plaza de toros de Toledo, al término del partido de semifinales del Mundial 2026 entre las selecciones de Francia y España este martes 14 de julio en Arlington, Dallas, Texas. Foto: EFE - Ángeles Visdómine

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España y Argentina medirán fuerzas el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York en Estados Unidos para conocer al nuevo campeón del mundo. Los argentinos con ganas de retener el título conseguido en Catar 2022, y los españoles, en busca de su segunda corona tras Sudáfrica 2010.

Justamente a esta Copa del Mundo, la primera y única de la historia celebrada en África, se aferra el conjunto ibérico, pues guarda similitudes con la edición actual. Una serie de coincidencias que se comenzaron a conocer desde el sorteo del 6 de diciembre de 2025, pero que ahora toman mayor fuerza.

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Sincronías entre Sudáfrica 2010 y Norteamérica 2026

La primera casualidad se cumplió el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así como ocurrió en 2010, el partido inaugural del campeonato fue México vs. Sudáfrica, incluso en la misma fecha 16 años después, 11 de junio.

Además, el entrenador de la selección mexicana en Sudáfrica 2010 fue el mismo de este mundial para el Tri: Javier Aguirre. Al igual que hace más de una década, España también llega como la campeona de la Eurocopa.

Al igual que hace 16 años, La Roja integró el grupo H, no ganó el primer partido y se enfrentó y venció a una escuadra dirigida por el entrenador argentino Marcelo Bielsa. En este caso, Uruguay y en ese entonces Chile.

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Casualidades entre 2010 y 2026 en el fútbol español

Al igual que en la Copa del Mundo de Sudáfrica, en Norteamérica 2026 hay ocho jugadores del Barcelona que integran la convocatoria de Luis de la Fuente. Además, el Real Madrid viene de no ganar títulos, igual que en 2010.

Incluso el Atlético de Madrid está involucrado en estas corcodancias, pues hace 16 años el club colchonero también fue subcampeón de la Copa de España. Incluso hay coincidencias que tienen que ver con Colombia.

Así como ocurrió el 11 de julio de 2010, en la final de Johannesburgo entre España y Países Bajos, la colombiana Shakira interpretó la canción oficial del mundial. Eso sí, este año no es una canción tan icónica como el “Waka Waka”.

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