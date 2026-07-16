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¡Argentina, en problemas! FIFA abriría investigación por la pancarta sobre las Malvinas

El organismo rector del fútbol mundial abrió un expediente disciplinario por la exhibición de una pancarta alusiva a las Islas Malvinas y ya estudia una posible sanción.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de julio de 2026 - 03:14 p. m.
Jugadores de la selección de Argentina celebran con la pancarta sobre las Islas Malvinas.
Jugadores de la selección de Argentina celebran con la pancarta sobre las Islas Malvinas.
Foto: EFE - WILL OLIVER
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La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó celebraciones por el triunfo contra Inglaterra, sino también una nueva controversia. La FIFA inició una investigación disciplinaria luego de que varios jugadores de la albiceleste exhibieran una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos en el campo de juego.

El organismo rector del fútbol mundial considera que el hecho podría constituir una infracción a su reglamento disciplinario, el cual prohíbe expresamente las manifestaciones o gestos de carácter político durante las competiciones oficiales.

El principal implicado en el expediente sería Giovani Lo Celso, quien fue captado colocando la pancarta sobre el césped tras el pitazo final. A partir de este jueves 16 de julio, la Comisión Disciplinaria de la FIFA comenzará el análisis del caso, en un proceso que deberá resolverse rápidamente debido a la cercanía de la final del torneo.

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Aunque el reglamento contempla diferentes tipos de sanciones, todo apunta a que la selección argentina recibiría únicamente una multa económica. También existe la posibilidad de imponer suspensiones a jugadores, pero, según los antecedentes y el corto tiempo para resolver el expediente, ese escenario parece poco probable.

No sería la primera vez que la FIFA toma medidas por un hecho similar. En un amistoso disputado entre Argentina y Eslovenia, la selección sudamericana exhibió la misma pancarta y el caso terminó con una sanción económica, sin afectar la disponibilidad de los futbolistas para los siguientes compromisos.

La polémica contrasta con las declaraciones del técnico Lionel Scaloni antes de enfrentar a Inglaterra en las semifinales. En la previa del encuentro, el entrenador intentó quitarle cualquier carga extradeportiva al compromiso al afirmar que “no es más que un partido de fútbol”, pese al contexto histórico que rodea a ambos países.

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Ahora, la decisión queda en manos de la FIFA, que deberá determinar si mantiene el criterio aplicado en casos anteriores o endurece su postura a pocos días del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La vez que la FIFA multó a Argentina por una pancarta sobre las Malvinas

La FIFA ya había sancionado una situación similar en 2014, cuando multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 33.000 dólares después de que los jugadores exhibieran una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” antes de un amistoso frente a Eslovenia.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 1 minuto
Es una herida abierta, por mas que hayan perdido la guerra, eso no quita que son islas argentinas, es como nuestro tema de límites oceánicos con Nicaragua. Creo que valió la pena el cartel, aunque realmente no fue una noticia que tuviese tanto alcance, me acabo de enterar por ustedes.
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