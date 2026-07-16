¡Argentina, en problemas! FIFA abriría investigación por la pancarta sobre las Malvinas

Jugadores de la selección de Argentina celebran con la pancarta sobre las Islas Malvinas. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó celebraciones por el triunfo contra Inglaterra, sino también una nueva controversia. La FIFA inició una investigación disciplinaria luego de que varios jugadores de la albiceleste exhibieran una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos en el campo de juego.

El organismo rector del fútbol mundial considera que el hecho podría constituir una infracción a su reglamento disciplinario, el cual prohíbe expresamente las manifestaciones o gestos de carácter político durante las competiciones oficiales.

El principal implicado en el expediente sería Giovani Lo Celso, quien fue captado colocando la pancarta sobre el césped tras el pitazo final. A partir de este jueves 16 de julio, la Comisión Disciplinaria de la FIFA comenzará el análisis del caso, en un proceso que deberá resolverse rápidamente debido a la cercanía de la final del torneo.

Lea: ¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026? FIFA entregará un premio récord

Aunque el reglamento contempla diferentes tipos de sanciones, todo apunta a que la selección argentina recibiría únicamente una multa económica. También existe la posibilidad de imponer suspensiones a jugadores, pero, según los antecedentes y el corto tiempo para resolver el expediente, ese escenario parece poco probable.

No sería la primera vez que la FIFA toma medidas por un hecho similar. En un amistoso disputado entre Argentina y Eslovenia, la selección sudamericana exhibió la misma pancarta y el caso terminó con una sanción económica, sin afectar la disponibilidad de los futbolistas para los siguientes compromisos.

La polémica contrasta con las declaraciones del técnico Lionel Scaloni antes de enfrentar a Inglaterra en las semifinales. En la previa del encuentro, el entrenador intentó quitarle cualquier carga extradeportiva al compromiso al afirmar que “no es más que un partido de fútbol”, pese al contexto histórico que rodea a ambos países.

Le recomendamos: Lionel Messi rompió otro récord en el Mundial: ya es el máximo asistidor en la historia

Ahora, la decisión queda en manos de la FIFA, que deberá determinar si mantiene el criterio aplicado en casos anteriores o endurece su postura a pocos días del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

La vez que la FIFA multó a Argentina por una pancarta sobre las Malvinas

La FIFA ya había sancionado una situación similar en 2014, cuando multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 33.000 dólares después de que los jugadores exhibieran una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” antes de un amistoso frente a Eslovenia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador