Thomas Tuchel: la Federación Inglesa tomó una decisión tras la eliminación del Mundial

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, durante la semifinal del Mundial 2026 contra Argentina, este miércoles 15 de julio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Foto: EFE - WILL OLIVER

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La Federación Inglesa de Fútbol confirmó que seguirá adelante con el contrato del entrenador alemán Thomas Tuchel como seleccionador del equipo masculino de mayores. Todo esto después de la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 a manos de su acérrimo rival, Argentina.

A pesar de otra vez quedarse a la orilla de una final del mundo, tal como le pasó a Gareth Southgate en Rusia 2018 contra Croacia en el tiempo extra, Tuchel se mantendrá como director técnico del seleccionado británico hasta el fin del contrato, es decir, hasta el final de la Eurocopa Gran Bretaña 2028.

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Tuchel se queda en Inglaterra hasta la Euro 2028

“Me quedo y sigo como entrenador principal; tengo un contrato aquí hasta julio de 2028, aunque sea difícil pensar en eso ahora”, confirmó Thomas Tuchel tras perder 2-1 en los últimos cinco minutos contra los argentinos.

Un resultado que sorprendió en tierras inglesas, pues en el mejor momento de su rival, el conjunto de Los Tres Leones marcó el 1-0. No obstante, a partir de ahí limitó su plan de partido a acumular defensores en su propio campo.

Fue en ese momento que los actuales campeones del mundo comenzaron a bombardear el área inglesa hasta que apareció en 1-1 en el minuto 85. Tal solo siete minutos después, Lautaro Martínez anotó el definitivo 2-1 en el juego.

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La deuda histórica de Inglaterra en los mundiales

A pesar de ser el equipo nacional fundador de este deporte, Los Creadores solo han levantado un título mundial en casi 100 años. Esto fue cuando fueron anfitriones en 1966 con un polémico gol “fantasma” a Alemania.

Desde entonces, los ingleses solo han pisado las semifinales en tres ocasiones: Italia 1990, Rusia 2018 y Norteamérica 2026. En todas terminaron perdiendo el partido por la clasificación a la gran final del mundial.

La de este año con un condimento especial, pues fue frente a Argentina, una nación con la que desde 1982 ha existido una rivalidad más allá de lo deportivo y que también en México 1986 la eliminó por el mismo marcador.

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