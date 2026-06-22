Críticas a Doku por ir al nacimiento de su hijo: la historia en Bélgica que divide opiniones

El extremo de Bélgica viajó temporalmente a Londres para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su primer hijo. Foto: EFE - OLIVIER MATTHYS

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Mientras Bélgica se juega la clasificación en el Mundial de 2026, uno de sus futbolistas más importantes quedó en el centro de un debate que trascendió lo deportivo. Jérémy Doku, extremo del Manchester City, viajó temporalmente a Londres para acompañar a su esposa durante el nacimiento de su primer hijo, una decisión que generó críticas, comentarios divididos y hasta consecuencias para una reconocida presentadora de televisión francesa.

El jugador de 24 años no estuvo presente en el empate 0-0 de Bélgica frente a Irán, disputado en Los Ángeles. Sin embargo, su ausencia no estuvo relacionada inicialmente con asuntos familiares, sino con una infección respiratoria por la que recibió tratamiento con antibióticos. Poco antes del encuentro, Doku recibió la noticia de que el nacimiento de su hijo era inminente y, tras consultar con el cuerpo médico de la selección belga, obtuvo autorización para viajar.

El futbolista se desplazó a Londres para acompañar a su esposa, Shireen, quien dio a luz a un niño llamado Praise. Según confirmó el médico de la selección, Brahim Hacene, el viaje no representaba ningún riesgo para el jugador y todo el proceso se desarrolló con normalidad.

Regresará antes del próximo partido

La buena noticia para Bélgica es que Doku no se perderá ningún encuentro del torneo. El atacante tiene previsto reincorporarse a la concentración del equipo en Seattle antes del último compromiso de la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, programado para disputarse en Vancouver.

Desde la federación respaldaron la decisión del futbolista, que ya había expresado anteriormente su deseo de estar presente en un momento tan especial. Doku había señalado que nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo y que esperaba encontrar una solución que le permitiera atender tanto sus responsabilidades familiares como las deportivas.

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Las declaraciones que desataron la controversia

La situación tomó mayor dimensión después de unas declaraciones realizadas por la presentadora francesa France Pierron durante un programa televisivo. La periodista cuestionó la necesidad de que el futbolista abandonara temporalmente la concentración para acompañar a su pareja, argumentando que el papel del padre durante el parto no era determinante y que participar en una Copa del Mundo debería estar por encima de cualquier otra consideración.

Sus palabras provocaron una fuerte reacción en redes sociales y entre aficionados. Posteriormente, Pierron ofreció disculpas públicas y aseguró que se trataba de una opinión personal expresada dentro de un debate televisivo. Además, reconoció que sus comentarios pudieron resultar ofensivos para muchas personas.

La cadena L’Équipe también se desmarcó de las declaraciones mediante un comunicado oficial, en el que afirmó que los comentarios estaban alejados de los valores del grupo y pidió disculpas tanto a Doku como a los espectadores que se sintieron afectados. Según distintos reportes, la presentadora fue suspendida tras la polémica.

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Críticas y respaldos

Pierron no fue la única voz crítica. Algunas figuras vinculadas al fútbol belga, incluidos antiguos entrenadores del jugador y comentaristas, consideraron que la prioridad debía ser el Mundial. Entre ellos estuvo Peter Janssens, uno de sus exformadores, quien sostuvo que participar en una Copa del Mundo implica asumir determinadas decisiones y sacrificios.

No obstante, Doku también recibió apoyo dentro del mundo del fútbol. Uno de los respaldos más destacados llegó desde Inglaterra por parte del delantero Ollie Watkins. El atacante recordó la importancia de acompañar a la familia en un momento como el nacimiento de un hijo y defendió el derecho del belga a estar junto a su esposa.

Watkins destacó además que los futbolistas pasan largos periodos alejados de sus seres queridos debido a sus compromisos profesionales y consideró completamente razonable que Doku aprovechara la posibilidad de acompañar a su familia y regresar posteriormente a la concentración.

En medio de la discusión, el extremo del Manchester City terminó convirtiéndose en protagonista de un debate más amplio sobre el equilibrio entre la vida personal y las exigencias del fútbol de élite.

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