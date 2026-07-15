“Lo soñé”: Lautaro Martínez, el héroe de Argentina, habló sobre su gol contra Inglaterra

Lautaro Martínez, jugador de Argentina, celebrando. Foto: EFE - WILL OLIVER

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Argentina volvió a instalarse en una final de la Copa del Mundo y uno de los grandes protagonistas de la clasificación fue Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán marcó el gol del triunfo 2-1 contra Inglaterra en el tiempo de reposición. Luego del partido confesó que había imaginado ese momento desde mucho antes de ingresar al campo.

El atacante ingresó en la segunda mitad y apenas 11 minutos después apareció para conectar de cabeza un preciso centro de Lionel Messi. Su tanto, al minuto 90+2, selló una remontada que llevó a la albiceleste a una nueva final mundialista.

“Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol”, aseguró Martínez tras el encuentro. Además, comentó: “En el banco le dije a Facu Medina que iba a entrar y a marcar”.

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Por otro lado, el delantero recordó un momento de su niñez junto a su padre: “La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”, expresó. Por otro lado, Martínez elogió el trabajo colectivo de la selección argentina y la personalidad que mostró el equipo para remontar el marcador. “Este equipo sigue demostrando de qué está hecho”, afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, el delantero consideró que Inglaterra perdió intensidad tras ponerse en ventaja. “Se cansaron. Presionaron 60 minutos y no daban más cuando metieron el gol. Se pusieron atrás y eso nos dio tranquilidad para tener la pelota, se hizo grande la cancha”, analizó.

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Ahora, el gran reto será la final del Mundial contra España, una selección a la que el delantero argentino respeta. “Vamos a enfrentar un rival de mucha jerarquía, que no pierde desde hace 37 partidos, con grandes jugadores. Ahora toca descansar, pero también disfrutar. Lo que estamos logrando es muy difícil: volver a una final después de tres años y medio siendo ya los campeones”, concluyó.

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