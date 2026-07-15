“Nunca dejamos de creer”: Messi, tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026

Lionel Messi, jugador de Argentina. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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Lionel Messi no ocultó su emoción luego de que Argentina derrotara 2-1 a Inglaterra y asegurara su clasificación a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título para la albiceleste. El capitán argentino valoró el significado de volver a disputar el partido más importante del fútbol mundial y destacó el esfuerzo de un grupo que, una vez más, respondió en un momento decisivo.

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”, afirmó Messi. El 10 también se refirió a la carga emocional que representó enfrentar a Inglaterra, un rival con una histórica rivalidad deportiva. “Vivimos sensaciones especiales. Creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más, que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también”, aseguró.

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Messi resaltó además la reacción del equipo después de que el partido se complicara, elogiando la personalidad de la albiceleste para remontar y quedarse con el triunfo. “Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego. Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme”, comentó.

El delantero también destacó que esta generación sigue escribiendo una página dorada en la historia del fútbol argentino al alcanzar una nueva final mundialista. “Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, afirmó el capitán, quien además invitó a los aficionados a disfrutar el momento. “Que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”.

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Messi elogió la unión del plantel como una de las principales fortalezas del equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus”, expresó antes de referirse al desafío que representará la final contra España.

Finalmente, el campeón del mundo cerró su intervención pensando en el duelo por el título del próximo domingo. “Como siempre, ahora será lo que Dios quiera”, concluyó Messi, quien buscará levantar una nueva Copa del Mundo y agrandar aún más su legado con la selección argentina.

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