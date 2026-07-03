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Luka Modric: “El VAR lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo”

El símbolo croata dio unas explosivas declaraciones en contra del VAR y la tecnología que lo eliminó de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de julio de 2026 - 06:20 p. m.
Luka Modric en el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Croacia y Portugal en el BMO Field de Toronto.
Luka Modric en el partido de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Croacia y Portugal en el BMO Field de Toronto.
Foto: EFE - EDUARDO LIMA
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“El árbitro me dijo que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que lo haya tocado. Y si no toca el balón, no está fuera de juego”, declaró el capitán de Croacia, Luka Modric, al término del partido en los 16avos de final contra Portugal en la Copa del Mundo 2026.

El legendario jugador croata se despidió de la Copa Mundial de la FIFA en medio de una polémica que va mucho más allá del fútbol y las decisiones arbitrales. Un gol que le hubiera permitido al equipo de Modric jugar los tiempos extra fue anulado por un roce detectado por un sensor en el balón.

El toque, casi imperceptible para el árbitro, incluso en los monitores del VAR, configuró un fuera de lugar que dejó el marcador 2-1 a favor de Portugal. Y el líder de Croacia no guardó silencio al terminar el compromiso; dejó en evidencia su frustración, pero también su desacuerdo con el uso de la tecnología.

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¿Cuál es la tecnología detrás del gol anulado a Croacia?

“Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado. Pero merecíamos más”, afirmó Luka después del encuentro.

Aunque hubo quejas, no solo de la delegación croata, la FIFA defendió el uso del chip de momento en el balón del Mundial, explicando que esta tecnología podía percibir hasta el más mínimo toque, útil cuando el árbitro, por limitaciones propias de los humanos, no puede, incluso con el apoyo del VAR.

“Lo usan mal o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo. En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris”, finalizó el mítico número 10 de Croacia.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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