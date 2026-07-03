¿Qué partidos hay hoy 3 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, da indicaciones a James Rodríguez este sábado 27 de junio, en un partido del grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Foto: EFE - Alberto Boal

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Último día de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 y es el turno para la selección de Colombia que busca la clasificación a octavos de final. Además, en cancha también estará el vigente campeón mundial, Argentina, que se medirá a la gran sorpresa del certamen, la humilde Cabo Verde.

Eso sí, el primer turno será para las ilusiones australianas y egipcias que intentarán seguir en carrera en Norteamérica 2026. Terminada la jornada de hoy, comenzarán inmediatamente el día siguiente los octavos de final que comenzarán a perfilar los ocho mejores del campeonato mundial 2026.

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Australia vs. Egipto

Australia viene de dar el golpe en el grupo D del Mundial 2026, clasificándose como segundo de la zona, relegando a Paraguay al tercer lugar y venciendo 2-0 en el debut a Turquía, una de las decepciones del torneo en la primera ronda.

Del otro lado, Egipto sorprendió al mundo en su primer partido sacándole un empate a Bélgica. En el segundo juego ganó 3-1 a Nueva Zelanda, aunque no pudo vencer a Irán en la última fecha, incluso con el riesgo de perderla.

Fecha : viernes 3 de julio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos

Hora : 1:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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Argentina vs. Cabo Verde

Los campeones del mundo han tenido una Copa del Mundo de ensueño y han gozado de mucha fortuna en su cruce de 16avos de final. Luego de una fase de grupos perfecta, intentarán terminar con las ilusiones de Cabo Verde.

Hablando de los caboverdianos, luego de frustrar a España y Uruguay en la primera ronda, el debutante quiere seguir haciendo historia en la Copa Mundial de la FIFA; ahora frente a la última Argentina de Lionel Messi.

Fecha : viernes 3 de julio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 5:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Colombia vs. Ghana

Finalmente, como ocurrió en las primeras dos fechas de la fase de grupos, Colombia cerrará la ronda de 16avos de final. Esta vez frente a la Ghana de Carlos Queiroz que tiene argumentos para complicar a Néstor Lorenzo.

Los africanos vienen de perder con Croacia, empatar con Inglaterra y ganarle a Panamá en la primera ronda. Como todo equipo de África, es fuerte físicamente y en este mundial ha demostrado gran efectividad en ataque.

Fecha : viernes 3 de julio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Missouri

Hora : 8:30 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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