Messi rompió el silencio tras perder la final del Mundial 2026: este fue su emotivo mensaje

Tras la derrota de Argentina con España en la final del Mundial 2026, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Foto: Agencia AFP

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La derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial de 2026 dejó a Lionel Messi con una nueva desilusión en su carrera. Un día después del encuentro, el rosarino rompió el silencio con un mensaje emotivo en el que habló del dolor por la caída, agradeció el respaldo de los argentinos y felicitó al nuevo campeón del mundo.

A través de sus redes sociales, el delantero reconoció que la derrota dejó una herida difícil de asimilar, aunque también quiso poner en valor el recorrido de la selección argentina a lo largo del torneo.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida“, escribió Messi al comienzo de su publicación. No obstante, el capitán destacó el esfuerzo colectivo y recordó los partidos en los que el equipo logró salir adelante durante el campeonato.

El futbolista también resaltó el respaldo permanente de la afición argentina y el trabajo realizado por el grupo para volver a instalarse entre las mejores selecciones del planeta.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo“, expresó el atacante, antes de agradecer los mensajes de apoyo recibidos tras la derrota.

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El reconocimiento a España tras conquistar el título

Más allá de la tristeza por perder una nueva final mundialista, Messi también tuvo palabras para el seleccionado español, al que reconoció por el nivel mostrado en el partido decisivo.

El argentino cerró su mensaje con una felicitación al campeón: "También quiero felicitar a España por el campeonato“.

Durante la final, el capitán albiceleste intentó liderar la reacción de su equipo, participando más en la construcción del juego y comandando el último intento argentino después del gol de Ferrán. Sin embargo, esta vez no logró marcar la diferencia como sí lo había hecho anteriormente frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra.

El futuro de Messi vuelve a quedar en el aire

Tras la derrota, uno de los temas que vuelve a instalarse es la continuidad de Messi con la selección argentina. A sus 39 años, el delantero sigue siendo la principal figura del equipo, pero todavía no hay una decisión sobre cuánto tiempo más defenderá la camiseta albiceleste.

Su futuro también aparece ligado al del entrenador Lionel Scaloni, mientras la Copa América de 2028, que se disputará en Estados Unidos, surge como un posible objetivo que podría prolongar su ciclo con Argentina.

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El emotivo mensaje de Antonela Roccuzzo

Además de las palabras del propio Messi, otra de las publicaciones que generó repercusión fue la de Antonela Roccuzzo, quien le dedicó un extenso mensaje de apoyo en Instagram.

Su esposa destacó no solo las condiciones futbolísticas del capitán argentino, sino también su capacidad para levantarse en los momentos más difíciles.

"Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo“, escribió.

Roccuzzo también afirmó que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio y perseverancia, aseguró que Messi es un ejemplo para sus hijos y una inspiración para millones de personas, y concluyó su mensaje expresándole el orgullo que siente por compartir la vida junto a él.

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