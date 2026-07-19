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Mundial 2026

Así quedó el palmarés histórico de los campeones del Mundial tras el título de España

Con su segunda estrella, la selección española igualó a Francia y Uruguay en el historial de campeones de la Copa del Mundo.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
19 de julio de 2026 - 11:56 p. m.
Con su segunda estrella, la selección española igualó a Francia y Uruguay en el historial de campeones de la Copa del Mundo.
Con su segunda estrella, la selección española igualó a Francia y Uruguay en el historial de campeones de la Copa del Mundo.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
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España volvió a escribir su nombre entre las grandes potencias del fútbol mundial. La selección ibérica derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistó su segunda Copa del Mundo, un título que no solo confirmó el gran torneo realizado por el equipo de Luis de la Fuente, sino que también modificó el palmarés histórico de la competición.

El conjunto español levantó el trofeo después de un campeonato en el que fue uno de los equipos más sólidos. En la recta final del torneo impuso condiciones ante sus principales rivales: derrotó 2-0 a Francia en las semifinales y luego superó a Argentina en la final para quedarse con la segunda estrella de su historia, 16 años después de la conseguida en Sudáfrica 2010.

España escaló en la historia de los Mundiales

Con la consagración en Norteamérica 2026, España llegó a dos títulos mundiales, igualando la línea de Francia y Uruguay, selecciones que también cuentan con dos coronas.

En la parte alta del historial no hubo cambios. Brasil continúa siendo la selección más ganadora de la Copa del Mundo con cinco títulos, mientras que Alemania e Italia comparten el segundo lugar con cuatro conquistas cada una.

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Por su parte, Argentina permanece con tres campeonatos, pese a haber disputado la final de 2026.

Solo ocho selecciones han sido campeonas del mundo

Desde la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, únicamente ocho países han logrado levantar el trofeo más importante del fútbol.

Con el título conseguido en 2026, España reforzó su lugar dentro de ese exclusivo grupo y se consolidó entre las selecciones con más títulos en la historia del certamen.

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Palmarés histórico de la Copa del Mundo

  1. Brasil: 5 títulos.
  2. Alemania: 4 títulos.
  3. Italia: 4 títulos.
  4. Argentina: 3 títulos.
  5. España: 2 títulos.
  6. Francia: 2 títulos.
  7. Uruguay: 2 títulos.
  8. Inglaterra: 1 título.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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luamo(itkq6)Hace 1 hora
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