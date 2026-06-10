Mientras en Inglaterra no se creen favoritos al Mundial 2026, en Brasil alaban a Vinícius Jr

Harry Kane, delantero y capitán de la selección de Inglaterra, y Wesley França, convocado por Brasil para el Mundial 2026. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“No somos grandes favoritos. No podemos serlo porque llevamos demasiados años sin ganarlo. Hay ganadores probados en el torneo, con más éxito en las últimas ediciones. Esos son los favoritos, y nosotros competimos por el trofeo”, sentenció Thomas Tuchel, técnico de la selección de Inglaterra.

“Vinícius Jr. es joven, pero con su experiencia y sus conquistas puede resolver un partido de Copa del Mundo y traer el hexacampeonato a Brasil; yo me incluyo en ese grupo”, manifestó Raphinha, extremo de la ‘Canarinha’.

Ese es el panorama a menos de 24 horas de que comience la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dos posturas diametralmente opuestas de dos seleccionados llamados a por lo menos ocupar una de las cuatro primeras plazas en el Mundial. Sea por historia o por presente.

Lea también: El Espectador le explica cómo será el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026

Inglaterra en la Copa del Mundo 2026

A pesar de ser uno de los sembrados por la FIFA en el sorteo de la Copa Mundial 2026, el entrenador alemán Thomas Tuchel, hoy al servicio del equipo de los tres leones, no siente que su equipo sea un favorito al campeonato.

“Soñamos a lo grande y sabemos lo que se necesita para lograrlo. Nos vemos como competidores, como aspirantes. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los grandes favoritos”, aseguró Tuchel en rueda de prensa.

El estratega germano dijo que la clave del éxito en un mundial de fútbol es el respeto por los rivales. Vale la pena recordar que Inglaterra integra el grupo L con Croacia (tercero en Catar 2022), Ghana y Panamá, que juega el segundo mundial de su historia.

Le contamos: ¿Cómo se juega la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Del otro lado, los pentacampeones del mundo tienen mucha confianza en sus jugadores, a pesar de completar 24 años sin ganar la Copa del Mundo y 12 sin llegar a las semifinales del torneo. Sin duda, una cuenta pendiente para Brasil.

“Vestir la camiseta de la selección es entender su peso. Llegamos muy bien preparados. Hay que defender bien porque la capacidad ofensiva brasileña ya es muy grande”, aseguró Raphinha, quien jugará su segundo mundial con la ‘Verde Amarelha’.

Eso sí, el extremo del FC Barcelona dejó claro que la Copa del Mundo es una competición traicionera y el poco tiempo de preparación hace que el margen de error sea mínimo. Especialmente en defensa donde cree que hay trabajo.

La selección de Brasil, al mando del italiano Carlo Ancelotti, debutará el sábado 13 de junio (5:00 p.m.) frente a Marruecos. Seguirá el viernes 19 (7:30 p.m.) con Haití y terminará la fase de grupos el 24 (5:00 p.m.) contra Escocia.

No se pierda: Portugal, rival de Colombia, venció 2-1 a Nigeria a un día del comienzo del Mundial 2026

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador