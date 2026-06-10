Portugal, rival de Colombia, venció 2-1 a Nigeria a un día del comienzo del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Bruno Onyemaechi en el partido amistoso entre Portugal y Nigeria en Leiria este 10 de junio de 2026. Foto: EFE - PAULO CUNHA

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Portugal ganó su último partido amistoso antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Derrotó 2-1 a Nigeria este miércoles 10 de junio en Leiría (centro de Portugal), con Cristiano Ronaldo, quien se quedó sin marcar gol pese a sus repetidos e insistentes intentos.

El atacante del Chelsea, Pedro Neto, abrió el marcador con un disparo cruzado en el minuto 23. Sin embargo, Nigeria igualó el marcador gracias a Akor Adams, quien consiguió eludir a tres defensores portugueses para introducir el balón entre las piernas del arquero luso Diogo Costa en el minuto 38.

Finalmente, el extremo de la Juventus, Francisco Conceiçao, le dio la victoria a la Seleção con otro disparo cruzado, esta vez con su pierna izquierda. El 2-1 llegó en el minuto 75 y sentenció el partido a favor del combinado europeo. Cristiano Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, falló varias ocasiones.

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Último partido de Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026

Desde el inicio del partido, CR7 tuvo una gran oportunidad de anotar, en el 9′, pero el balón se fue desviado tras recibirlo de Nelson Semedo. Luego, el capitán falló por encima del larguero (34′) de cabeza y en el 50’; tiró de fuera.

El español, Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, pudo contar con su plantel completo. Incluso con la presencia en el partido de los cuatro jugadores que ganaron la Champions League con París Saint-Germain.

Durante el primer amistoso de esta gira mundialista, Portugal venía de otra victoria 2-1 contra Chile. En aquella ocasión los tantos fueron del delantero Gonçalo Guedes y del mediocampista Bruno Fernandes.

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Portugal en el Mundial 2026

La selección portuguesa viajará el viernes 12 de junio rumbo a su campamento base durante la Copa del Mundo. Este estará instalado en Palm Beach, Florida, al sur de Estados Unidos, cerca del Hard Rock Stadium de Miami.

Allí será donde Portugal enfrentará a la selección de Colombia en el tercer y último partido del grupo K. No obstante, antes deberá medirse frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo en el NRG Stadium de Houston.

Por su lado, Nigeria es uno de los grandes ausentes del Mundial 2026, pues no pudo conseguir un lugar en Norteamérica en las eliminatorias africanas; una de las más exigentes del planeta con nueve cupos para 54 selecciones.

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