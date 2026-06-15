Mundial 2026: Cabo Verde, el pequeño archipiélago africano que puso en jaque a España

El portero de Cabo Verde, Vozinha, tras el empate a 0 ante España en el partido del grupo H del Mundial 2026, este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Foto: EFE - Lavandeira jr

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Cabo Verde es un archipiélago en África de 10 islas principales y varios islotes. Está a casi 600 kilómetros de distancia de Senegal y aunque ya había sido noticia en el mundo por su extraordinaria clasificación a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, primera vez en su historia, este lunes 15 de junio vuelve a ocupar las portadas de los diarios mundiales.

En una hazaña que solo el deporte puede entender y magnificar, la selección caboverdiana de fútbol empató 0-0 con España, la gran favorita para muchos a ganar esta Copa del Mundo. Era su primer partido en un mundial y terminó escribiendo la página más gloriosa de ese país en términos deportivos.

Aunque casi todos en España vaticinaban una goleada a favor de ‘La Roja’, como sí ocurrió entre Alemania y Curazao (otro debutante), Cabo Verde terminó con una muy buena imagen, más allá de su disciplina defensiva y generándole serias dudas sobre su poderío ofensivo a la selección española.

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¿Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026?

Los ‘Tiburones Azules’, como se les conoce en el continente, lideraron el grupo D de las eliminatorias africanas rumbo a Norteamérica 2026. Consiguieron 23 puntos en 10 partidos (efectividad del 76,67%), ganando siete partidos, empatando dos y perdiendo apenas uno, esperable, frente a Camerún.

Aunque los ‘Leones Indomables’ golearon 4-1 a Cabo Verde, terminaron quedando relegados al segundo lugar, cuatro puntos por detrás de los caboverdianos que en el duelo de vuelta los vencieron un gol por cero.

Sí, la segunda selección africana en superar la primera ronda de un mundial perdió el cupo a su novena Copa Mundial de la FIFA. A partir de ese momento, Cabo Verde comenzó a configurar su hazaña que hoy amplió frente a España.

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La herradura africana de España

Con apenas 4.033 kilómetros cuadrados de extensión, fragmentados al tratarse de un archipiélago, Cabo Verde es el segundo país más pequeño de la historia en jugar una Copa del Mundo, el primero es Curazao, también presente en el Mundial 2026.

De allí la importancia de su resultado hoy contra la todopoderosa España, actual campeona de Europa y máxima favorita a quedarse con el trofeo este verano en Norteamérica. Además, no hay que perder de vista que hasta hace 50 años era una colonia de Portugal.

Su historia como nación independiente se limita a unas cuantas décadas, pero hoy fue una piedra en el zapato para una campeona del mundo. Nunca se percibió inferior, ni en los momentos más oscuros de su historia futbolera.

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