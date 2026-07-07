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¿Qué significa la seña que hizo el entrenador de Egipto en el partido con Argentina?

Después del tercer gol de la Albiceleste, Hossam Hassan, marcó una X con su brazos, aparentemente en señal de racismo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de julio de 2026 - 06:56 p. m.
Hossam Hassan, DT egipcio, haciendo el gesto de racismo en el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Hossam Hassan, DT egipcio, haciendo el gesto de racismo en el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: Agencia AFP
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Argentina venció 3-2 a Egipto y ganó su octavo partido de octavos de final en una Copa del Mundo. Aunque lejos de rendimiento mostrado en Catar 2022, los dirigidos por Lionel Scaloni remontaron dos goles en un poco más de 10 minutos, configurando una de las hazañas de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémicas, pues la primera en aparecer fue un gol anulado a los egipcios cuando el partido estaba 1-0. Además, ya en el final del juego y tras el tercer gol argentino, el entrenador de la selección africana, Hossam Hassan, hizo la señal de racismo en el juego.

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¿Qué gestó hizo el entrenador de Egipto?

No quedó del todo claro el gesto del director técnico de Los Faraones, pero según lo visto en la transmisión de televisión, Hassan hizo una X con su brazos en señal de comentarios racistas en el encuentro frente a Argentina.

Sin embargo, al ser amonestado por el juez central, aparentemente por el gesto, el estratega egipcio señaló el área de Argentina. Una señalización que puede entenderse como en un pedido de penal en la jugada previo al gol de Enzo Fernández.

Habrá que esperar que dice en conferencia de prensa Hossam Hassan respecto a este tema, pero lo cierto es que fue un partido muy tenso para ambos seleccionados, incluso con algunos roces de Lautaro Martínez y los defensores centrales de Egipto.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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