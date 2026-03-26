Mundial 2026: selecciones que debutan y las que aún buscan su primer cupo en el Repechaje

Mientras ya hay países que celebran su primera clasificación histórica, otros aún luchan en el repechaje por meterse, por primera vez, en la máxima cita del fútbol. Foto: Oficina de Turismo de Curaçao

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La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 cada vez tiene más protagonismo, más aún en etapa de Repechajes. La vigesimotercera edición del torneo, que se abrirá con el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, marcará un cambio histórico en el formato, al ser la primera con 48 selecciones participantes.

A falta de pocos días para completar el cuadro, ya hay 42 equipos clasificados, mientras que los últimos seis cupos se definirán el próximo 31 de marzo, cuando concluyan los repechajes internacionales y de la UEFA. De ese grupo saldrá además uno de los rivales de la selección de Colombia en el Grupo K, que podría ser Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo.

Cuatro selecciones que debutarán en el Mundial 2026

Entre los clasificados ya confirmados, hay cuatro países que vivirán su primera experiencia mundialista, reflejo de la expansión del torneo y la apertura a nuevas federaciones.

Desde África, Cabo Verde logró su histórico cupo, mientras que en la Concacaf el debutante será Curazao, que por primera vez competirá en la máxima cita del fútbol.

Asia también tendrá doble estreno. Jordania, que incluso será rival de Colombia en un amistoso previo al torneo, y Uzbekistán, que además será el primer adversario de la Tricolor en el Mundial, el 17 de junio en Ciudad de México, completan la lista de selecciones que escribirán una nueva página en su historia.

El repechaje abre la puerta a más sorpresas

El número de debutantes podría aumentar en los próximos días. En los repechajes intercontinentales hay selecciones que buscan su primera clasificación a una Copa del Mundo.

Uno de los casos es Nueva Caledonia, que necesita superar a Jamaica y luego a la República Democrática del Congo para lograr el objetivo. En paralelo, Surinam también sueña con hacer historia, aunque su camino incluye duelos ante Bolivia e Irak.

Europa también puede sumar nuevos nombres

En el repechaje de la UEFA, donde 16 selecciones compiten por cuatro cupos, también hay opciones de ver caras nuevas en la cita orbital.

Tres selecciones europeas aún en carrera podrían debutar en un Mundial: Albania, Kosovo y Macedonia del Norte, cada una ubicada en llaves distintas, lo que mantiene abiertas sus posibilidades.

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