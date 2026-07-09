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Noruega vs. Inglaterra: esto es lo que se sabe de una posible suspensión del partido

El partido entre noruegos e ingleses, en los cuartos de final del Mundial 2026, pende de un hilo por una posible suspensión.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
09 de julio de 2026 - 05:59 p. m.
Harry Kane de Inglaterra celebra este domingo 5 de julio, al final del partido por los octavos de final del Mundial 2026 contra México en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México.
Harry Kane de Inglaterra celebra este domingo 5 de julio, al final del partido por los octavos de final del Mundial 2026 contra México en el estadio Azteca de la Ciudad de México, México.
Foto: EFE - José Méndez
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El compromiso por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 entre Noruega e Inglaterra hoy es una incógnita. El encuentro, pactado para el sábado 11 de julio a las 4:00 p. m. en el Hard Rock Stadium de Miami, podría ser suspendido por culpa de las altas temperaturas.

Para nadie es un secreto que por este época del año la capital del estado de Florida, en Estados Unidos, esta registrando hasta 40 grados centígrados. Además, su elevada humedad lo hace un sauna para los equipos que juegan en horas de la tarde. Ya lo sufrió Colombia en el partido frente a Portugal.

Sin embargo, ese no es el único problema con esta sede, pues en los últimos días se han hecho frecuentes las tormentas eléctricas en territorio estadounidense. “Existe preocupación por las tormentas eléctricas que se han pronosticado en la zona para el momento del inicio del partido” publicó The Sun.

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¿Se suspenderá el Noruega vs. Inglaterra?

De acuerdo con el medio inglés, se estima que la temperatura en Miami llegue a los 33 grados a las 4:00 p. m., hora del inicio del partido. No obstante, se cree que la sensación térmica sea mucho mayor, unos 44 grados aproximadamente.

Aun así, el diario británico aseguró que esa no será la temperatura máxima durante el cotejo, pues esta llegará al medio tiempo, alrededor de las 5:00 p. m. Además, sin desestimar que se presenten lluvias antes, durante y después del juego.

Finalmente, aunque la FIFA tiene la potestad de aplazar o suspender un partido, casi siempre tiene en cuenta la opinión de los equipos en cuestión. El calendario del Mundial 2026 es tan apretado que mover siquiera una hora un duelo, podría tener consecuencias en la recuperación física de los jugadores.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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