Bielsa rompió el silencio tras su salida de Uruguay: “Es una caída difícil de soportar”

Marcelo Bielsa en rueda de prensa. Foto: AFP - DANTE FERNANDEZ

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La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 marcó el final del ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la selección. Tras la derrota contra España, el entrenador argentino compareció ante los medios para hacer un balance de su gestión, reconocer los errores cometidos y explicar los factores que, según él, llevaron al fracaso de la Celeste.

El paso de Bielsa por Uruguay estuvo rodeado de decisiones que generaron controversia. El estratega decidió prescindir de referentes históricos como Luis Suárez y Edinson Cavani para iniciar una renovación, además de convivir con versiones sobre supuestos conflictos internos dentro del vestuario. Sin embargo, negó categóricamente haber tenido problemas con Federico Valverde y aseguró que, por el contrario, fue el futbolista con el que más concesiones realizó durante su gestión.

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“Los jugadores han sido de una capacidad enorme. Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos y darles todos los argumentos a mi alcance para darles lo que merecían”, dijo el estratega.

En su análisis deportivo, Bielsa reconoció que Uruguay decepcionó. “Es una frustración muy grande, era totalmente imprevisto que la posición fuera la que fue. Difícil de imaginar. Es una caída difícil de soportar. El fútbol es una cosa que mueve pasiones y emociones y explicar lo que protagonizamos, por más sincero que sea, no puede ser soportada”.

El argentino también rechazó las versiones que hablaban de un vestuario dividido. Según explicó, el grupo permaneció unido durante toda la competencia y todos los futbolistas hicieron el máximo esfuerzo para revertir la situación.

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“Antes del partido ante España, los jugadores me circunscribieron las solicitudes de reducir la información aportada en las charlas y en la forma de entrenar. Como era importante y creo en lo que me dicen, si me hubiera negado hubiera sido dividir. También evalúo con quién hablo y cómo y qué debo decirle según sea esa persona, pero si ellos me piden un descanso porque eso les satura, no puedo ir en contra de ese pedido”.

Finalmente, Bielsa defendió el respaldo recibido por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y aseguró que deja una estructura de trabajo sólida para quien asuma el cargo. “Yo creo mucho en la infraestructura, y creo que el próximo elegido que llegue a Uruguay, cuando vea el complejo, va a tener menos dudas. El patrimonio de la AUF lo cuidé como si fuera mi casa”.

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