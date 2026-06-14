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EN VIVO: Países Bajos empata 0-0 con Japón en el Grupo F del Mundial 2026

El encuentro, que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, reúne a dos selecciones que aspiran a liderar el grupo F.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
14 de junio de 2026 - 08:39 p. m.
El encuentro, que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, reúne a dos selecciones que aspiran a liderar el grupo F.
El encuentro, que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, reúne a dos selecciones que aspiran a liderar el grupo F.
Foto: EFE - Sebastián Mariscal
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Países Bajos y Japón comienzan en unos minutos su camino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un atractivo duelo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el hogar de los Dallas Cowboys.

La selección neerlandesa llega con altas expectativas bajo la dirección de Ronald Koeman. Tres veces subcampeón del mundo y considerada por muchos como una de las mejores selecciones sin título mundialista, Países Bajos aspira a pelear por los puestos de privilegio en el torneo. Además, afronta este debut respaldada por una destacada racha de doce partidos consecutivos sin perder en Copas del Mundo.

Enfrente estará un Japón que también sueña en grande. El equipo dirigido por Hajime Moriyasu busca superar la mejor actuación de su historia en los Mundiales y llega impulsado por una generación que ya ha demostrado su capacidad para competir contra potencias europeas. Aunque sufrió importantes bajas por lesión en la antesala del certamen, la selección asiática mantiene intacta su ambición y espera iniciar con pie derecho.

Siga el minuto a minuto de Países Bajos vs. Japón en vivo

Hace 5 horas

Países Bajos prueba por arriba

36’ ⏱️ PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: Los europeos intentan generar peligro con el juego aéreo. Los jugadores de Países Bajos tienen mejor talla y ya han inquietado bastante por arriba.

Hace 5 horas

Japón muy sólido en defensa

30’ ⏱️ PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: El conjunto nipón le está ofreciendo la posesión a Países Bajos, pero le cierra todos los caminos a los europeos que no encuentran espacio para romper el bloque defensivo.

Hace 5 horas

Los europeos buscan espacios

20’ ⏱️ PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: Países Bajos mueve el balón de manera paciente buscando una grieta al bloque defensivo que no regala ni medio metro.

Hace 5 horas

Duelo muy interesante

10’ ⏱️ PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: Los primeros diez minutos se han repartido entre ambos equipos y está siendo parejo. En el arranque, los europeos consiguieron una opción muy clara que atajó de gran manera el arquero Suzuki. Sin embargo, Japón se anima cada vez más a afianzarse con el balón en sus pies e inquieta en campo contrario.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

01’ ⏱️ PAÍSES BAJOS 🟠🟠🟠0-0 JAPÓN 🔵🔵🔵: Ya rueda el balón en Dallas. La primera posesión es para el equipo naranja.

Actualización claveHace 6 horas

La titular de Países Bajos

Actualización claveHace 6 horas

La alineación de Japón

Actualización claveHace 6 horas

Hora y dónde ver el partido

  • Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: AT&T Stadium en Arlington, Texas (EE.UU.)
  • Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol, RCN y Disney+

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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