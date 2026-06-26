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¿Por qué Haaland no juega con Noruega contra Francia en el Mundial? Es suplente

De acuerdo con la cuenta oficial en X de la selección de Noruega, uno de los goleadores del Mundial 2026 estará en el banquillo frente a los franceses.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
26 de junio de 2026 - 06:01 p. m.
Erling Haaland celebra su segundo gol en una Copa Mundial de la FIFA, este contra Irak, en la primera fecha del grupo I, este 16 de junio de 2026, en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos.
Erling Haaland celebra su segundo gol en una Copa Mundial de la FIFA, este contra Irak, en la primera fecha del grupo I, este 16 de junio de 2026, en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos.
Foto: EFE - GREG M. COOPER
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Cada vez falta menos para que comience uno de los mejores partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Noruega retará a la dos veces campeona del mundo y subcampeona en Catar 2022, Francia, en un duelo que también enfrenta a dos devotos del gol en el mundo.

El noruego Erling Haaland intentará aventajar al francés Kylian Mbappé en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Sin embargo, el artillero de Manchester City tendrá que hacerlo, al menos en un principio, desde el banco de suplentes, pues no será parte de la alineación titular de su selección nacional.

Eso sí, nada le impide ingresar en el segundo tiempo, sea por decisión técnica o por necesidad en el partido, para cambiarle la cara al compromiso, mucho más si Noruega no va ganando el partido, pues la victoria es el único resultado que le asegura clasificarse a los 16avos de final como líder del grupo.

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Goles de Haaland en el Mundial 2026

El ‘Androide’, como se le conoce por su excepcional capacidad para marcar goles, está teniendo una Copa del Mundo 2026 de ensueño. Tan solo en el primer partido marcó un doblete para la victoria 4-1 de su equipo contra Irak.

En la segunda jornada, frente a un rival de mayor envergadura, Haaland volvió a reportarse en el marcador con dos anotaciones más. Uno con asistencia de la otra estrella de la selección noruega y capitán del equipo, Martin Odegaard.

Habrá que esperar si el seleccionador Stale Solbakken le da minutos frente a Francia a su vikingo más fuerte y este sigue demostrando que llegó al fútbol profesional para marcar época, junto a lo ya hecho por Kylian Mbappé.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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