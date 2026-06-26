¿Qué partidos hay hoy, 26 de junio, en el mundial? Programación y dónde verlos en vivo

El delantero de la selección española de fútbol, Lamine Yamal, durante el último entrenamiento antes del partido de la fase de grupos contra Uruguay, en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Alex Cruz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Falta poco para conocer a las 32 selecciones clasificadas a la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque ya se conocen algunos cruces de 16avos de final, como el Marruecos-Países Bajos y el Brasil-Japón, aún queda mucho por definir en esta fase de grupos.

Este viernes 26 de junio de 2026 es el turno para dos de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo: Francia y España, que definen su futuro en el Mundial. Además, la jornada podría esconder grandes sorpresas, especialmente de parte del debutante Cabo Verde, que se puede clasificar.

Le sugerimos: El loco en su laberinto: ¿qué pasa con Marcelo Bielsa y la selección de Uruguay?

Noruega vs. Francia (grupo I)

Más que un duelo europeo en el marco de una cita orbital, es una batalla generacional entre los jugadores llamados a romper los récords impuestos por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Se trata de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Cada uno con su seleccionado nacional, uno con más tradición en el fútbol que el otro, intentará imponerse y quedarse con el primer lugar del grupo. Será un juego de fase de grupos, pero que parece más el de una ronda eliminatoria.

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: Win Sports, DSports, DGO y Paramount+

Senegal vs. Irak (grupo I)

En esta misma zona, Senegal intentará golear a Irak para poder soñar con ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026. Luego de sus derrotas, 3-1 con Francia y 3-2 con Noruega, todo es muy cuesta arriba para los senegaleses .

Por el otro lado, aunque los iraquíes matemáticamente podrían luchar por ese tercer lugar en el grupo, parece improbable si se tiene en cuenta su diferencia de gol. Las goleadas que le propinaron los noruegos y franceses merman mucho sus posibilidades de clasificar.

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : BMO Field de Toronto, Ontario, en Canadá

Hora : 2:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo I: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Francia 6 2 +5 2 Noruega 6 2 +4 3 Senegal 0 2 -3 4 Irak 0 2 -6

No se pierda: Noruega vs. Francia: hora y dónde ver en vivo la definición del grupo I del Mundial 2026

Uruguay vs. España (grupo H)

El otro gran partido de la jornada es el que definirá el futuro de Uruguay en la Copa del Mundo 2026. El conjunto sudamericano necesita de una victoria que lo clasifique a los 16avos de final, pero al frente está uno de los favoritos.

España quiere revalidar lo hecho contra Arabia Saudita, pero ahora con un rival más cercano a su nivel. Ganar le asegura el primer puesto del grupo, pero perder lo podría relegar hasta el tercer puesto de la zona, metiéndose por la ventana a la segunda ronda.

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México

Hora : 7:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (grupo H)

Cabo Verde, uno de los cuatro debutantes en una Copa Mundial de la FIFA, tiene una oportunidad histórica. Gracias a sus sorprendentes empates frente a dos campeones del mundo, Uruguay y España, está a tres puntos de los 16avos de final.

Un resultado que no es descabellado, pues al frente estará Arabia Saudita, que más allá de su empate con los uruguayos, dejó serias dudas tras su derrota 4-0 ante los españoles. ¿Será Cabo Verde capaz de clasificar?

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : NRG Stadium de Houston, Texas, en Estados Unidos

Hora : 7:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo H: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 España 4 2 +4 2 Uruguay 2 2 0 3 Cabo Verde 2 2 0 4 Arabia Saudita 1 2 -4

Le podemos recomendar: Uruguay vs. España: hora y dónde ver en vivo la definición del grupo H del Mundial 2026

Egipto vs. Irán (grupo G)

Aunque era difícil de creer antes del comienzo del Mundial 2026, Egipto e Irán jugarán la última fecha en busca de quedarse con la punta del grupo. Los egipcios parten con una ligera ventaja tras su triunfo contra Nueva Zelanda.

Por parte de la República Islámica de Irán, una victoria frente a los Faranoes les daría el pase directo a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Una instancia a la que nunca han llegado en sus seis participaciones mundialistas.

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : Lumen Field de Seattle, Washington, en Estados Unidos

Hora : 10:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Nueva Zelanda vs. Bélgica (grupo G)

En el otro compromiso de la zona G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un elenco outsider también tiene chances de clasificación. Con un triunfo sobre Bélgica, Nueva Zelanda podría acceder a los 16avos de final como un mejor tercero.

Un resultado que parecía casi imposible antes del inicio del mundial, pero hoy es palpable gracias a la discreta actuación de los belgas. Eso sí, una victoria frente a los neozelandeses los clasifica en el segundo lugar del grupo.

Fecha : viernes 26 de junio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá

Hora : 10:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

Tabla de posiciones del grupo G: Mundial 2026

Selección PTS PJ DG 1 Egipto 4 2 +2 2 Irán 2 2 0 3 Bélgica 2 2 0 4 Nueva Zelanda 1 2 -2

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador