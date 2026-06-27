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¿Por qué Messi no juega con Argentina contra Jordania en el Mundial? Será suplente

Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, le confirmó a la prensa argentina que Lionel Messi no será titular en el partido contra Jordania.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de junio de 2026 - 04:40 p. m.
Lionel Messi en una sesión de entrenamiento en Kansas, este viernes 26 de junio, en la víspera del partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 entre Jordania y Argentina.
Lionel Messi en una sesión de entrenamiento en Kansas, este viernes 26 de junio, en la víspera del partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 entre Jordania y Argentina.
Foto: AFP - JUAN MABROMATA
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Argentina se ha dado un festín en la Copa Mundial de la FIFA 2026. A falta de una fecha para el final de la fase de grupos, el seleccionado albiceleste ya está clasificado y, como primer lugar, a los 16avos de final de la competencia. Además, aún no recibe goles y le ha ayudado a Messi a agigantar su leyenda.

Lionel es el único goleador de los gauchos con cinco anotaciones, tres frente a Argelia y dos contra Austria. Las dos últimas le sirvieron para convertirse en el goleador histórico de los mundiales con 18 tantos. Una marca que está en riesgo por la presencia de Kylian Mbappé, pero que aún le pertenece al argentino.

Sin embargo, Lionel Messi no podrá engrosar esa estadística en el partido contra Jordania, al menos no de arranque, pues Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina y vigente campeón del mundo, decidió enviarlo al banco de suplentes. Estas son las razones de su decisión con el capitán del equipo.

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Messi será suplente contra Jordania

“La contesto porque es usted: Leo va a ir al banco. La del equipo me la guardo, pero Leo va a arrancar después. El equipo lo tengo confirmado, pero lo vamos a decir mañana”, le respondió Scaloni al periodista Enrique Macaya Márquez.

Con esto quedaron despejadas las dudas respecto a la posible alineación titular de Lionel Messi en el partido contra Jordania. Eso sí, aún es una incógnita si el estratega argentino rotará en las demás posiciones del campo.

Más allá de un récord en fase de grupos, es muy poco lo que se juega Argentina en este último compromiso de la primera ronda, por lo que sería de esperar que los demás futbolistas titulares acompañen a Messi en el banco.

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Jordania vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: sábado 27 de junio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en Estados Unidos
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Canal: Win Sports, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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