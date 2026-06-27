¡Ojo! Posible alineación de la selección de Colombia para enfrentar esta tarde a Portugal

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, dirige un entrenamiento este viernes 26 de junio, previo a enfrentar a Portugal en el Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: EFE - Alberto Estevez

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Más que decidir el primer lugar del grupo K de la Copa del Mundo 2026, Portugal representa para Colombia la primera prueba definitiva para saber para qué está la selección en este Mundial. Por los nombres de su nómina y su presencia en el fútbol europeo de élite, ganar significaría el salto de calidad.

Sería dar un golpe en la mesa y una señal de alerta en la cita orbital de que la selección de Colombia no vino como animadora del torneo; vino a competir contra los mejores. Por eso el partido de esta tarde contra la selección lusa es tan importante. Es la oportunidad de sentarse en un sitio distinto de la mesa.

En ese sentido, es medianamente probable que el entrenador Néstor Lorenzo realice modificaciones a la alineación titular, pues los portugueses exigen cosas diferentes a los uzbekos y los congoleños. Por eso, aquí está la posible formación titular de la Tricolor para enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía.

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La defensa de la selección

En el arco, parece no haber dudas con Camilo Vargas, quien, a pesar de mostrar falencias y desconfianza con Uzbekistán, contra Congo solo tuvo una gran intervención, pero fue fundamental para mantener su arco en cero.

En la línea defensiva tampoco parece haber incertidumbre, pues el cuarteto Muñoz-Sánchez, Lucumí-Mojica está establecido. Mención aparte merece Daniel, quien hasta acá es la figura de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA.

En el mediocampo, todo indica que Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias serán los encargados de contrarrestar a Vithinha, João Neves y Bruno Fernandes. Dos de ellos campeones de la Champions con París Saint-Germain.

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El tridente ofensivo de Colombia

Pasando al ataque, aquí podría haber variaciones con respecto a los dos equipos titulares anteriores. Es posible que el DT de la selección se decante por poner a Luis Díaz como centrodelantero, lo que habilitaría el extremo izquierdo.

Allí podría actuar esta tarde Jaminton Campaz, pues Lorenzo ha demostrado que es un hombre de su entera confianza. Al otro lado, en el extremo derecho, estaría James Rodríguez, que jugaría de afuera hacia el centro.

De configurar este once titular, sería el mismo que casi venció a Argentina en Buenos Aires por las eliminatorias sudamericanas. En aquella ocasión una desatención de Jhon Lucumí en los minutos finales costó el triunfo.

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