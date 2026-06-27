Colombia vs. Portugal hoy: hora, dónde ver y planes en Bogotá para el Mundial 2026

El partido Colombia vs. Portugal se jugará este sábado 27 de junio en Miami, pero también tendrá varios puntos de encuentro para los aficionados en Bogotá. Foto: AFP - ALEJANDRO MARTINEZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El partido más esperado del Grupo K se jugará en Miami, pero la emoción también se vivirá en Bogotá. Este sábado 27 de junio, la selección de Colombia enfrentará a Portugal en el Hard Rock Stadium, desde las 6:30 p. m., en un duelo que definirá el liderato de la zona y marcará el camino de la tricolor en la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Colombia llega con el mejor panorama posible: seis puntos de seis, clasificación asegurada y victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo. La Portugal de Cristiano Ronaldo suma cuatro unidades, luego de empatar con Congo y golear 5-0 a Uzbekistán.

A la tricolor le basta un empate para conservar el primer lugar, pero una victoria tendría otro peso, ya que sería un golpe de autoridad ante uno de los rivales fuertes del torneo antes de los dieciseisavos.

En Bogotá, esa emoción tendrá varios puntos de encuentro: fanzones, eventos con boletería, pantallas gigantes, centros comerciales, bares y planes familiares.

Puede leer: ¿Por qué sufrimos tanto por un partido de fútbol? Los psicólogos lo explican

Fanzones y eventos con boletería

La opción pública estará en las fanzones del Distrito, ubicadas en el Parque Metropolitano El Tunal, en Tunjuelito, y en el Parque Fontanar del Río, en Suba. La Alcaldía de Bogotá informó que estos espacios son organizados por la Federación Colombiana de Fútbol y habilitados por la ciudad, con apoyo del IDRD.

El Tunal tendrá aforo para 15.000 personas y Fontanar del Río para 5.000. La entrada es gratuita, pero se necesita boleta previa.

Las entradas se reclaman en puntos CADE y SuperCADE autorizados, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., con máximo tres boletas por persona.

Le recomendamos: ¿Cree saber de fútbol? Así es 7a0, el juego viral que lo reta a ganar el Mundial

Quienes busquen un plan con concierto tienen el Claro Fútbol Fest, en Vive Claro. El evento reunirá la transmisión del duelo entre Colombia vs. Portugal con presentaciones de Blessd, Aria Vega y Pipe Bueno, además de zonas de comida, bebidas y experiencias interactivas.

Otra opción de gran formato será Tribuna Club, en el Parqueadero Norte de El Campín. El evento funcionará del 27 de junio al 19 de julio y proyectará 23 partidos del Mundial, incluido Colombia vs. Portugal y la final.

La propuesta incluye más de 255 metros cuadrados de pantallas gigantes, música en vivo, gastronomía, activaciones y premios. Entre sus aliados están marcas como Coca-Cola, Visa, Adidas, Lenovo, Páramo Presenta y Grupo Aval.

También habrá opciones para quienes prefieren una experiencia más gastronómica, como Levels Bar, en Hilton Bogotá, que anunció transmisiones en pantallas gigantes, promociones, torneos de futbolín y un menú temático inspirado en distintas culturas futboleras.

Mundo Aventura también entra en la agenda. El parque anunció una Fan Zone para ver el partido con pantalla gigante de 50 metros, atracciones, comida, bebidas y activaciones. Es una alternativa más familiar, pero conviene revisar disponibilidad y condiciones antes de ir.

Centros comerciales, bares y planes tranquilos

Para quienes prefieren evitar conciertos o multitudes al aire libre, los centros comerciales pueden ser una salida práctica. Portal 80 anunció transmisiones del Mundial en Plaza Café y Plazoleta de Comidas.

El Edén Centro Comercial también aparece entre los lugares con pantalla gigante para el partido. Además, Viziona Cines tiene programada una función de Colombia vs. Portugal Copa Mundial 2026 en su sede de El Edén, una opción para quienes quieren verlo en formato de sala de cine.

Lo más leído: Tsunami, el perro rescatado del maltrato que ahora salva vidas tras terremoto en Venezuela

No todos los planes necesitan pantalla gigante ni boletería. En Bogotá, también se vive en la mesa de un gastrobar, en la tienda del barrio, en el restaurante de confianza o en la sala de la casa.

Al final, la elección dependerá del ánimo de cada hincha, pero lo claro es que este Colombia vs. Portugal será uno de esos partidos imperdibles que pueden quedar en la historia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.