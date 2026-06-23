Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en vivo el último partido del pentacampeón del mundo

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, y Vinícius Jr. durante un entrenamiento en el centro deportivo Columbia Park este lunes 22 de junio de 2026, en Morristown, New Jersey. Foto: EFE - SEBASTIÃO MOREIRA

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A pesar de un comienzo lleno de dudas, Brasil está a una victoria de quedarse con la punta del grupo C en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026. Pasada la prueba más difícil frente a Marruecos y la más sencilla contra Haití, Escocia aparece en el horizonte como un reto posible para la Canarinha.

Eso sí, los escoceses también se juegan mucho en este último partido de la fase de grupos, pues apenas un punto lo separa de los 16avos de final. Aun así, el empate frente al seleccionado brasileño no les asegura nada, pues tendrían que esperar el desenlace de la tabla de mejores terceros del mundial.

El duelo entre europeos y sudamericanos se perfila como uno de los más interesantes de esta definición de grupos en la Copa del Mundo 2026. Adicionalmente, habrá que seguir muy de cerca todo lo que ocurra entre Haití y Marruecos en el otro partido de la zona, el cual se juega a la misma hora.

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Escocia en busca de una clasificación histórica

En honor a la verdad, Escocia no ha mostrado el mejor fútbol de la cita orbital. Sin embargo, su victoria 1-0 frente a Haití en el debut fue clave para que hoy pueda luchar por seguir en carrera. Eso sí, su rendimiento no fue el mejor.

La ineficacia y malas decisiones ofensivas de los haitianos le permitieron a los de la gaita ganar ese partido, aun sin ser el mejor equipo en la cancha. Algo que se repitió en el segundo juego contra Marruecos, el cual perdió 1-0.

Eso sí, Los Leones del Atlas tuvieron en duda su triunfo hasta el último minuto, pues desde la pelota quieta Escocia sí logra inquietar a sus rivales. Lo que le falta es la puntada final para convertir el peligro en goles.

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Brasil y su lucha por el primer lugar del grupo

Pocas veces se le ha visto un comienzo tan flojo a Brasi en un Mundial de fútbol. Los primeros minutos frente a Marruecos fueron los más incómodos de la competencia para el cinco veces campeón del mundo, hasta que apareció Vinicius Jr.

El crack del Real Madrid se inventó una jugada en el minuto 32 y logró empatar el partido, pero lo cierto es que a partir de ese momento no tuvo mayor lucidez en el partido. Aun así, el punto era valioso en la tabla.

Un empate que revalidó en la jornada siguiente frente a Haití, venciéndolo 3-0, pero, otra vez, sin mostrar más de lo necesario. Un pragmatismo que dista mucho de la historia del fútbol brasileño, especialmente en Copas del Mundo.

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Escocia vs. Brasil: hora y dónde ver en vivo

Fecha : miércoles 24 de junio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 5:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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