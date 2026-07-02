¿Qué partidos hay hoy 2 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo el sábado 27 de junio, en el último partido del grupo K del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Foto: EFE - Alberto Boal

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Falta muy poco para conocer a los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo 2026 y hoy es el turno para seis seleccionados que lucharán en la cancha por tres cupos a los octavos de final de la cita orbital más grande de la historia. Y aunque España es la gran candidata, Portugal pone en juego sus esperanzas.

Además, el último partido del día será de interés nacional pues de allí saldrá el rival del ganador entre la selección de Colombia y Ghana. Sin duda, una jornada extensa para no salir de casa y volver a disfrutar de los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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España vs. Austria: 16avos de final del Mundial 2026

España viene de, sin sobrarle nada, vencer por la mínima diferencia a Uruguay. Antes de eso había goleado 4-0 a Arabia Saudita y había dejado dudas en su debut frente a Cabo Verde, debutante, pues no pudo pasar del empate a cero.

Del otro lado, Austria fue segunda en el grupo de Argentina, gracias a una victoria en el primer partido frente a Jordania, una derrota 2-0 frente a los campeones del mundo y un empate, con sabor a poco, 3-3 con Argelia.

Ahora, ambos intentarán acceder a la tercera ronda de Norteamérica 2026. España intentará igualar su participación en Catar 2022 y Austria mejorar lo hecho en su última participación mundialista en la cita de Francia 1998.

Fecha : jueves 2 de julio de 2026

Lugar : SoFi Stadium de Los Ángeles, California

Hora : 2:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

Portugal vs. Croacia: 16avos de final del Mundial 2026

En el gran partido de este jueves, Portugal buscará mantenerse con vida en el último mundial de Cristiano Ronaldo. Aunque no tuvo la primera fase más prolija (1-1 vs. Congo, 5-0 vs. Uzbekistán y 0-0 vs. Colombia), sigue siendo un aspirante al título.

Por otro lado, Croacia se clasificó como segundo de su zona por detrás de Inglaterra. Aunque perdió en su debut con los británicos y apenas pudo ganarle 1-0 a Panamá y 2-1 a Ghana, en estas instancias se convierte en un equipo de élite.

Aunque todavía hay mucho camino por recorrer hasta las semifinales, Portugal debe entender este partido como el primer paso para volver a esta instancia 20 años después. Y para Croacia ganar hoy significaría extender la leyenda en los mundiales de su capitán, ídolo y referente, Luka Modric.

Fecha : jueves 2 de julio de 2026

Lugar : BMO Field de Toronto, Ontario

Hora : 6:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

Suiza vs. Argelia: 16avos de final del Mundial 2026

Finalmente, Suiza se medirá a Argelia en un encuentro de interés para Colombia, pues el ganador de este cruce se verá la cara en octavos de final con el vencedor de la llave de Colombia y Ghana. Una razón para desvelarse hoy.

Por parte de los suizos, estos quieren volver a la ronda de 16, como lo hicieron en las tres Copas del Mundo anteriores. Eso sí, con la firme intención de avanzar también en esta ronda y, por qué no, hacer su mejor participación en los mundiales.

De su lado, Argelia volvió a la cita orbital tras 12 años de ausencia para igualar lo hecho en Brasil 2014. Sin embargo, para eso tendrá que derrotar a Suiza, que demostró gran solidez, ganándole el primer lugar del grupo a Canadá.

Fecha : jueves 2 de julio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica

Hora : 10:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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