Cuadro del Mundial 2026: así van las llaves y cruces de octavos tras el partido de EUA

Malik Tillman anota el gol de la clasificación para Estados Unidos, el cual se medirá a Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: Getty Images via AFP - MICHAEL STEELE

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Cuarto día de 16avos de final en el Mundial 2026 y ya hay cinco juegos de ocho confirmados para la siguiente ronda. Por ejemplo, favoritos como Francia, Brasil e Inglaterra tienen asegurada su continuidad en la copa.

Eso sí, los ingleses estuvieron al borde de la eliminación contra la República Democrática del Congo. Sin embargo, el duelo más interesante de la jornada estuvo en Seattle con Bélgica y Senegal, que jugaron más de dos horas.

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Estados Unidos vs. Bélgica

Estados Unidos fue práctico en su duelo frente a Bosnia y Herzegovina y salió victorioso a pesar de no tener su mejor juego, perder un jugador por expulsión y sentirse incómodo en el partido antes del primer tanto de Folarin Balogun.

Del otro lado, Bélgica tuvo que tirar de épica para eliminar a una dura y talentosa Senegal que flaqueó en los momentos importantes. Eso sí, sus tiempos extra de hoy para ganarlo en el 120 mermarán su capacidad física.

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México vs. Inglaterra

Uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 venció con autoridad a Ecuador en el Estadio Azteca. En ese mismo recinto, sagrado en la historia de los mundiales, esperará a la selección inglesa.

El equipo de los Tres Leones tuvo que emplearse a fondo para poder superar a la República Democrática del Congo. Tan solo faltando 15 minutos para el final del partido, Harry Kane comenzó la remontada del seleccionado británico.

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Brasil vs. Noruega

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti pasó aceite para eliminar a Japón, que por cuestión de un minuto casi llevó el cotejo al tiempo extra. Una situación que sigue levantando dudas en el país de la samba sobre su selección.

Erling Haaland y compañía tuvieron una dura prueba contra Costa de Marfil que vendió cara su eliminación de la Copa del Mundo. Sin embargo, el verdadero salto de calidad será Brasil, que siempre es candidato al título.

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Paraguay vs. Francia

Paraguay viene de vivir una de las jornadas más dulces de su historia al eliminar al cuatro veces campeón del mundo, Alemania. Incluso con un referente como José Luis Chilavert en su contra, Gustavo Alfaro y sus muchachos siguen soñando con darle más alegrías al pueblo paraguayo.

Francia goleó 3-0 a Suecia sin despinarse, ratificando que es el conjunto a vencer en este Mundial. Eso sí, tendrá que seguir ratificándolo en el campo de juego con su diversidad de figuras, empezando por el goleador Kylian Mbappé.

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Canadá vs. Marruecos

Luego de una agónica victoria frente a Sudáfrica, Canadá no quiere que su sueño mundialista acabe tan pronto. Además, el aliento de su gente, así sea fuera de su país, será determinante frente a uno de los mejores equipos del torneo.

Marruecos eliminó a Países Bajos en un compromiso que innecesariamente se extendió hasta los tiempos extra y los penales. Un factor que podría jugar un papel importante en su compromiso frente al seleccionado canadiense.

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