¿Qué partidos hay hoy 4 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Gustavo Alfaro saludando a los aficionados de Paraguay luego de eliminar a Alemania en los 16avos de final por la tanda de penales. Foto: EFE - SHAWN THEW

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Hoy dos partidos abrirán la jornada de los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los anfitriones será el encargado de inaugurar la jornada contra uno de los mejores equipos del certamen. Eso sí, se espera un duelo muy parejo, pues naide quiere perder el mundial en un parpadeo de ojos.

En el otro compromiso de la fecha, el máximo candidato a ganar el Mundial 2026 se medirá a uno de los seleccionados que más han dado sorpresas. Seguramente será un partido que esté más cerca de irse a los tiempos extra y posiblemente una tanda de penales que nadie se quiera perder.

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Marruecos vs. Canadá

Uno de los dueños de casa en este campeonato mundial quiere seguir haciendo historia. Canadá nunca ha jugado, hasta acá, los octavos de final de una cita orbital y al frente tiene una oportunidad única ante su gente.

Del otro lado, Marruecos quiere seguir demostrando que es una de las selecciones más firmes en su idea de juego. A pesar de necesitar una tanda de penales para eliminar a Países Bajos, lo cierto es que los marroquíes son uno de los mejores equipos del torneo.

Fecha : sábado 4 de julio de 2026

Lugar : NRG Stadium de Houston, Texas

Hora : 12:00 p. m.

Canal: Win Sports, DSports (DGO) y Paramount+

Francia vs. Paraguay

Por juego y resultados, Francia es el seleccionado más sólido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sus contundentes cuatro victorias en cuatro partidos lo convierten en el candidato más obvio a ganar el mundial.

Sin embargo, en octavos de final tendrá al frente a un equipo que ha demostrado mucha resiliencia. Paraguay viene de eliminar a Alemania en los penales, una dosis que quiere repetirle al gran favorito a ser campeón mundial.

Fecha : sábado 4 de julio de 2026

Lugar : Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania

Hora : 4:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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