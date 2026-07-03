Gustavo Puerta reveló la clave de la clasificación de Colombia en el Mundial 2026

El mediocampista fue una de las figuras en la victoria 1-0 sobre Ghana y, tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, destacó la unión del grupo y el hambre de seguir avanzando. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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La selección de Colombia dio un paso más en el Mundial 2026 tras superar a Ghana en los dieciseisavos de final con una victoria por 1-0 en Kansas. Aunque el gol de Jhon Arias terminó marcando la diferencia en el marcador, una de las actuaciones más destacadas de la noche fue la de Gustavo Puerta, quien se adueñó del mediocampo con sacrificio, claridad y liderazgo durante los 90 minutos.

El volante fue una de las piezas clave del equipo de Néstor Lorenzo. Además de aportar en la salida desde el fondo y asociarse con los hombres de ataque, también tuvo un papel importante en la recuperación del balón y en el orden de la zona de contención, dando seguridad a Colombia tanto con la pelota como sin ella.

Gustavo Puerta: “Este equipo tiene hambre, quiere más”

Al finalizar el compromiso, Puerta no ocultó la emoción por la clasificación y aseguró que cumplir este momento representa un sueño. “No tengo palabras para escribir este momento. Es un sueño hecho realidad, soñé con este momento, gracias a Dios y al trabajo de todos los compañeros lo conseguimos”.

El mediocampista también resaltó la mentalidad que ha llevado a la selección hasta esta instancia del Mundial y destacó el compromiso del grupo en cada partido. “Este equipo tiene hambre, quiere más. Yo creo que lo hemos demostrado. Es un equipo que juega con el corazón, con el alma, en cada pelota. Yo creo que vamos como si fuera la última y yo creo que más allá de eso la familia que hemos formado es lo que nos ha traído hasta acá”.

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Aunque reconoció que había motivos para celebrar la clasificación, dejó claro que el grupo ya tiene la mirada puesta en el siguiente desafío del campeonato. “Como siempre lo digo, terminó la noche celebrando con nuestra familia y ya mañana pensar en el siguiente objetivo que es Suiza”.

También agradeció el apoyo de los colombianos

Antes de cerrar sus declaraciones, Puerta dedicó unas palabras a los aficionados que han acompañado a Colombia durante el Mundial 2026.

“La verdad que solo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos dan donde vamos. Entonces nada, que nos sigan apoyando, que ellos son fundamentales para nosotros”.

Arias marcó y Suárez aportó la asistencia

El único gol del compromiso llegó al minuto 13 gracias a Jhon Arias, quien aprovechó una asistencia de Luis Suárez para vencer al arquero de Ghana.

Arias tuvo un destacado inicio de partido y terminó convirtiendo el tanto que aseguró el paso de Colombia a la siguiente ronda. Por su parte, Suárez volvió a ser importante por su movilidad en el frente de ataque. Aunque no logró marcar, luchó una pelota por el sector derecho para asistir a Arias y generó constantes problemas a la defensa rival con sus desplazamientos.

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Con la clasificación asegurada, Colombia ya deja atrás la celebración y enfoca toda su atención en el próximo reto del Mundial 2026, donde se enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre los mejores equipos del torneo.

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