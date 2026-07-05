¿Qué partidos hay hoy 5 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

La segunda jornada de los octavos de final del Mundial 2026 definirá este domingo otro de los cruces de cuartos. Foto: Agencia EFE

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El Mundial 2026 entra en un momento decisivo. Lo que antes del inicio del torneo parecía un calendario interminable de 104 partidos, producto del nuevo formato con 48 selecciones, ya comienza a llegar a su recta final. Con la segunda jornada de los octavos de final, este domingo quedará definida una nueva llave de cuartos, mientras el campeonato avanza hacia las instancias definitivas en Estados Unidos, México y Canadá.

La jornada anterior confirmó el primer enfrentamiento de cuartos de final. Marruecos se convirtió en el primer clasificado tras vencer con autoridad 3-0 a Canadá en Houston, resultado con el que además eliminó al primer país anfitrión del certamen. Más tarde, Francia sufrió para superar a Paraguay en un compromiso muy cerrado que se resolvió por un penal convertido por Kylian Mbappé, suficiente para sellar el 1-0 y asegurar el duelo entre franceses y marroquíes. Ese partido se disputará el próximo 9 de julio, a las 3:00 p. m., en Boston.

Brasil y Noruega, un duelo con figuras y goleadores

La actividad de este domingo comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) con el enfrentamiento entre Brasil y Noruega en Nueva York, un compromiso de gran atractivo.

Brasil llega después de una trabajada clasificación frente a Japón. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti remontó el marcador y consiguió el 2-1 gracias a un tanto de Gabriel Martinelli en el tiempo de adición.

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Noruega también tuvo que luchar para avanzar. El conjunto europeo derrotó 2-1 a Costa de Marfil tras darle vuelta al resultado en los minutos finales. El gol decisivo llegó cerca del minuto 85 por intermedio de Erling Haaland, quien continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será precisamente el duelo entre dos de los máximos anotadores del torneo. Haaland suma cinco goles, mientras que Vinicius Júnior acumula cuatro, por lo que ambos buscarán seguir ampliando su registro en una instancia definitiva.

Otra expectativa pasa por la presencia de Neymar Jr.. El atacante no tuvo participación en el compromiso anterior frente a Japón, ya que Ancelotti explicó que prefirió reservarlo pensando en un posible tiempo suplementario. Sin embargo, para este compromiso el técnico aseguró que el jugador está en condiciones de disputar los 90 minutos, por lo que queda por conocer si será inicialista o ingresará durante la segunda mitad.

México busca aprovechar su localía ante Inglaterra

El segundo compromiso de la jornada se jugará a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) y enfrentará a México e Inglaterra en Ciudad de México, otro de los duelos más llamativos de estos octavos de final.

La selección mexicana llega fortalecida luego de eliminar 2-0 a Ecuador con una actuación sólida y efectiva frente a su afición. Los goles fueron obra de Julián Quiñones, colombiano nacionalizado mexicano, y del experimentado Raúl Jiménez, quienes lideraron una victoria en la que Ecuador no encontró respuestas.

Del otro lado estará una Inglaterra que también necesitó reaccionar para avanzar. El conjunto europeo comenzó perdiendo muy temprano frente a la República Democrática del Congo, que se adelantó en el marcador apenas al minuto 7. Sin embargo, cuando el partido parecía complicarse, apareció Harry Kane, quien marcó de cabeza el empate y posteriormente firmó un doblete con un potente remate desde el borde del área para asegurar la clasificación inglesa.

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¿Dónde ver los partidos de hoy?

Los dos encuentros de este domingo tendrán diferentes opciones de transmisión para los aficionados en Colombia:

Brasil vs. Noruega (3:00 p. m.) : Gol Caracol, RCN, DirecTV Sports y Paramount Plus.

México vs. Inglaterra (7:00 p. m.): DirecTV Sports y Paramount Plus.

Los ganadores de estos dos compromisos serán los encargados de disputar la segunda llave de cuartos de final, programada para el 11 de julio, a las 5:00 p. m., en Miami.

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