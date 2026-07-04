¿Qué le pasó a Jhon Córdoba? El delantero salió lesionado en el Colombia vs. Ghana

El delantero de la selección tuvo que solicitar el cambio en los primeros minutos del partido. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Colombia sufrió un golpe inesperado cuando apenas comenzaba su partido contra Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Jhon Córdoba, el delantero titular de la selección, tuvo que abandonar el terreno de juego por una aparente lesión muscular y obligó al técnico Néstor Lorenzo a modificar su planteamiento ofensivo en los primeros minutos del compromiso.

La acción ocurrió cuando apenas transcurrían entre seis y siete minutos de juego. Córdoba fue a disputar un balón en campo rival, pero detuvo su carrera de manera repentina y, con visibles gestos de dolor, se llevó la mano a la zona de la ingle. Instantes después cayó al césped y pidió el cambio, mostrando una evidente frustración por no poder continuar en un encuentro decisivo para la Tricolor.

Luis Suárez ingresó en reemplazo de Jhon Córdoba

Tras recibir atención médica, el cuerpo técnico de Colombia optó por no asumir riesgos y ordenó la sustitución del atacante. Luis Suárez, delantero del Sporting de Portugal, ingresó en su lugar y asumió la responsabilidad de liderar el frente de ataque colombiano durante el resto del compromiso.

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Afortunadamente, el ingreso de Suárez fue positivo y fue a través de una jugada del samario que llegó el primero de Colombia. El atacante luchó un balón hasta la línea final y sacó el centro que se convirtió en la asistencia para la primera anotación del partido con Jhon Arias.

La preocupación aumenta por el estado físico del delantero

Según lo observado durante la acción, Córdoba sintió un fuerte pinchazo en la zona de la ingle mientras disputaba el balón con un defensor de Ghana. La reacción inmediata del delantero dejó en evidencia que no estaba en condiciones de continuar y motivó una rápida intervención del cuerpo médico.

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Las primeras evaluaciones permitirán establecer el alcance de la lesión muscular y determinar si el atacante podría estar disponible en caso de que Colombia logre avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Por ahora, la preocupación pasa por la importancia que tiene el delantero dentro del esquema de Néstor Lorenzo.

El delantero chocano había llegado a la concentración mundialista entre algodones y no pudo disputar los últimos duelos amistosos. De igual forma, se perdió el debut y apenas jugó unos minutos en el segundo. El delantero del Krasnodar de Rusia había hecho un gran partido contra Portugal.

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