¿Qué partidos hay hoy 6 de julio en el Mundial 2026? Programación y dónde verlos en vivo

Cristiano Ronaldo, durante la rueda de prensa ofrecida tras el entrenamiento de Portugal este domingo 5 de julio en Dallas, previo al partido de mañana entre España y Portugal correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Foto: EFE - Mariscal

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Este lunes 6 de julio será la penúltima jornada de los octavos de final del Mundial 2026. Esta vez será el turno para España, Portugal, Estados Unidos y Bélgica que lucharán entre sí por cupo a los cuartos de final del mundial.

Los ganadores de los dos partidos de hoy se enfrentarán en la siguiente ronda en busca de ser uno de los cuatro semifinalistas de Norteamérica 2026. Lo mismo ocurrirá mañana 7 de julio cuando otros cuatro equipos cierren los octavos de final; entre ellos, se encuentra la selección de Colombia.

Cada vez son menos partidos por día, el tiempo se reduce y poco a poco el mundo se va acercando a conocer al nuevo monarca que reinará por los próximos cuatro años. Y pase lo que pase hoy será una jornada histórica, pues puede ser la despedida de Cristiano Ronaldo o del favoritismo español.

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España vs. Portugal, un duelo ibérico y generacional

España viene de golear 3-0 a Austria en la primera eliminatoria de la Copa del Mundo. Un resultado importante para la confianza de los jugadores del seleccionador Luis de la Fuente y de todos los aficionados en el país europeo.

Sin embargo, su fase de grupos no fue la más prolija, pues aun algunos recuerdan su inverosímil empate 0-0 con Cabo Verde y aunque se recuperó goleando 4-0 a Arabia Saudita, los campeones del mundo en Sudáfrica 2010 todavía no se enfrentan a ese equipo que de verdad ponga a prueba sus aspiraciones.

Del otro lado, Portugal se aferra a la posibilidad de cumplirle a Cristiano Ronaldo su sueño de ser campeón mundial. Y aunque el astro portugués se quitó presión en la rueda de prensa previa diciendo que pase lo que pase hoy será feliz por todo lo que ha conseguido, el sigue ilusionado con seguir en el mundial.

Portugal viene de un sorprendente empate 1-1 con la República Democrática del Congo, un triunfo 5-0 contra Uzbekistán y una igualdad sin goles frente a Colombia. En 16avos de final, venció en 2-1 en el último minuto a Croacia.

Fecha : lunes 6 de julio de 2026

Lugar : AT&T Stadium de Dallas, Texas

Hora : 2:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Estados Unidos vs. Bélgica con tintes políticos

Estados Unidos recibirá a Bélgica en el estado de Washington para un cotejo que tomó una relevancia internacional por la razones incorrectas. Tras las intervención directa y sin pudor del presidente Donald Trump en la sanción de Folarin Balogun, delantero estadounidense, el mundo del fútbol esta indignado.

No solo por la habilitación del atacante para el partido ante los belgas, a pesar de haber sido expulsado en el partido anterior, sino por las razones detrás de esta decisión inédita de la FIFA que sin duda condicionará el juego.

Volviendo al fútbol, el elenco local viene de ganar su grupos tras dos victorias (4-1 vs. Paraguay y 2-0 vs. Australia) y una derrota (3-2 vs. Turquía). Eso sí, viene de superar con eficacia 2-0 a Bosnia y Herzegovina en 16avos de final.

Por el otro lado, el conjunto europeo empató a un gol con Egipto en su debut, volvió a igualar, esta vez sin goles con Irán, y terminó la fase de grupos con una goleada 5-1 a favor frente Nueva Zelanda. Y por último viene de remontarle 3-2 a Senegal en un partido que le recordó su participación en Rusia 2018, la mejor de su historia y que lo ilusiona con repetir la hazaña.

Fecha : lunes 6 de julio de 2026

Lugar : Lumen Field de Seattle, Washington

Hora : 7:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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