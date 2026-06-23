Qué pasó con Didier Deschamps: el DT de Francia deja temporalmente el Mundial 2026

El entrenador no estará en el partido contra Noruega, que definirá al líder del Grupo I del Mundial 2026. Foto: EFE - Octavio Guzmán

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La selección de Francia afrontará uno de los partidos más esperados de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en medio de una situación personal que golpeó profundamente a su entrenador. Didier Deschamps abandonará temporalmente la concentración de los Bleus tras conocer el fallecimiento de su madre, una noticia que obligó al seleccionador a regresar a su país para asistir a las exequias familiares.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este martes que el técnico no podrá dirigir las actividades previas al compromiso con Noruega y tampoco estará presente en el banquillo durante el encuentro programado para el viernes, correspondiente al cierre del Grupo I de la Copa del Mundo.

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A través de un comunicado oficial, el organismo informó que Deschamps recibió la noticia del fallecimiento de su madre durante la mañana y que viajará a Francia para acompañar a su familia y asistir al funeral. La ausencia del entrenador se producirá en un momento clave del torneo, cuando la selección francesa busca asegurar el primer lugar de su zona.

Guy Stéphan asumirá de manera temporal

Mientras Deschamps permanece en Francia, el equipo quedará bajo la conducción de Guy Stéphan, histórico asistente técnico del seleccionador. La FFF explicó que será él quien se encargue de dirigir al grupo hasta que el entrenador principal pueda reincorporarse a la concentración instalada en Waltham, Massachusetts.

La baja temporal del técnico se produce cuando Francia ya tiene garantizada su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. Sin embargo, el compromiso contra Noruega mantiene una enorme relevancia deportiva, ya que definirá cuál de las dos selecciones finalizará como líder del Grupo I.

Francia y Noruega, un duelo por el liderato

El encuentro entre franceses y noruegos aparece como uno de los más atractivos de la última fecha de la fase de grupos. Ambas selecciones llegan con rendimiento perfecto luego de superar a Senegal e Irak en sus dos primeras presentaciones del campeonato.

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Con los dos equipos ya clasificados a la siguiente ronda, el objetivo ahora será quedarse con la cima de la zona, una posición que podría influir en el camino que les espera en los dieciseisavos de final.

Además de la disputa por el liderato, el partido tendrá un ingrediente especial por la presencia de dos de las principales figuras ofensivas del torneo. Kylian Mbappé y Erling Haaland llegan al choque con cuatro goles cada uno, ubicándose entre los máximos anotadores del Mundial 2026.

El compromiso se disputará el próximo viernes 26 de junio en el Estadio de Boston, escenario donde Francia intentará cerrar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, más allá de la importancia deportiva del encuentro, la atención también estará puesta en la situación personal de Didier Deschamps, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles fuera de las canchas mientras su selección continúa su camino en la Copa del Mundo.

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