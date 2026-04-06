RD Congo, rival de Colombia, apuesta por los nacionalizados para el Mundial 2026

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La República Democrática del Congo no solo celebró su clasificación agónica al Mundial de 2026 tras imponerse 1-0 a Jamaica. También activó, casi de inmediato, un plan que puede cambiar su techo competitivo en el torneo: la nacionalización de futbolistas con raíces congoleñas que hoy compiten en Europa.
A menos de 70 días para el inicio de la Copa, la federación puso en marcha un proyecto para ampliar su base de talento. A diferencia de los clubes, que pueden fichar jugadores en el mercado, las selecciones dependen de procesos distintos. En este caso, la apuesta pasa por convencer a futbolistas que no han encontrado espacio en otras selecciones para que representen al país africano.
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Una estrategia contrarreloj
La iniciativa contempla una lista cercana a diez nombres, todos con presencia en ligas europeas. Se trata de jugadores que, por diferentes circunstancias, no han sido convocados por las selecciones donde crecieron o se formaron, lo que abre la puerta para un cambio de nacionalidad deportiva.
El incentivo será disputar un Mundial, la mayor fiesta del fútbol. Y Congo no parte de cero. En su actual estructura ya cuenta con futbolistas consolidados como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Cédric Bakambu o Axel Tuanzebe, lo que refuerza la idea de un plantel competitivo si el plan se concreta.
Los nombres en carpeta
Entre los futbolistas que están siendo seguidos aparecen perfiles jóvenes y con proyección en clubes del continente europeo:
- Warren Bondo (Cremonese)
- Willy Kambwala (Villarreal)
- Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)
- Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)
- Samuel Mbangula (Werder Bremen)
- Jordy Makengo (Friburgo)
- Antoni Milambo (Brentford)
- Dilane Bakwa (Nottingham Forest)
- Marc Bola (Watford)
- Bradley Locko (Brest)
- Obed Nkambadio (Paris FC)
- Jean-Victor Makengo (Lorient)
- Alonzo Engwanda (Utrecht)
- Anthony Musaba (Fenerbahçe)
La mayoría de ellos no ha tenido rodaje internacional al más alto nivel, lo que los convierte en opciones viables para reforzar a Congo en un plazo corto.
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Un grupo exigente con Colombia en el camino
El contexto deportivo explica la urgencia. Congo integra el grupo K del Mundial, donde enfrentará a selecciones como Colombia, Portugal y Uzbekistán.
En ese escenario, sumar talento y variantes no es un lujo, sino una necesidad. La estrategia de nacionalizaciones apunta a elevar el nivel competitivo de una selección que ya dio el golpe al clasificarse y que ahora busca no ser protagonista ocasional, sino un rival capaz de incomodar en uno de los grupos más exigentes del torneo.
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