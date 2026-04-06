RD Congo, rival de Colombia, apuesta por los nacionalizados para el Mundial 2026

Tras clasificar sobre la hora, la República Democrática del Congo activó un plan contrarreloj para reforzarse con jugadores formados en Europa. Foto: EFE - Francisco Guasco

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La República Democrática del Congo no solo celebró su clasificación agónica al Mundial de 2026 tras imponerse 1-0 a Jamaica. También activó, casi de inmediato, un plan que puede cambiar su techo competitivo en el torneo: la nacionalización de futbolistas con raíces congoleñas que hoy compiten en Europa.

A menos de 70 días para el inicio de la Copa, la federación puso en marcha un proyecto para ampliar su base de talento. A diferencia de los clubes, que pueden fichar jugadores en el mercado, las selecciones dependen de procesos distintos. En este caso, la apuesta pasa por convencer a futbolistas que no han encontrado espacio en otras selecciones para que representen al país africano.

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Una estrategia contrarreloj

La iniciativa contempla una lista cercana a diez nombres, todos con presencia en ligas europeas. Se trata de jugadores que, por diferentes circunstancias, no han sido convocados por las selecciones donde crecieron o se formaron, lo que abre la puerta para un cambio de nacionalidad deportiva.

El incentivo será disputar un Mundial, la mayor fiesta del fútbol. Y Congo no parte de cero. En su actual estructura ya cuenta con futbolistas consolidados como Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Cédric Bakambu o Axel Tuanzebe, lo que refuerza la idea de un plantel competitivo si el plan se concreta.

Los nombres en carpeta

Entre los futbolistas que están siendo seguidos aparecen perfiles jóvenes y con proyección en clubes del continente europeo:

Warren Bondo (Cremonese)

Willy Kambwala (Villarreal)

Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt)

Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig)

Samuel Mbangula (Werder Bremen)

Jordy Makengo (Friburgo)

Antoni Milambo (Brentford)

Dilane Bakwa (Nottingham Forest)

Marc Bola (Watford)

Bradley Locko (Brest)

Obed Nkambadio (Paris FC)

Jean-Victor Makengo (Lorient)

Alonzo Engwanda (Utrecht)

Anthony Musaba (Fenerbahçe)

La mayoría de ellos no ha tenido rodaje internacional al más alto nivel, lo que los convierte en opciones viables para reforzar a Congo en un plazo corto.

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Un grupo exigente con Colombia en el camino

El contexto deportivo explica la urgencia. Congo integra el grupo K del Mundial, donde enfrentará a selecciones como Colombia, Portugal y Uzbekistán.

En ese escenario, sumar talento y variantes no es un lujo, sino una necesidad. La estrategia de nacionalizaciones apunta a elevar el nivel competitivo de una selección que ya dio el golpe al clasificarse y que ahora busca no ser protagonista ocasional, sino un rival capaz de incomodar en uno de los grupos más exigentes del torneo.

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