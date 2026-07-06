“Recibí una llamada de Trump”: Infantino se pronunció sobre el escándalo del caso Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: EFE - ISAAC ESQUIVEL

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La controversia por la habilitación de Folarin Balogun sigue dando de qué hablar en el Mundial 2026. En medio de las críticas y de la impugnación presentada por Bélgica, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de la polémica para defender la independencia de los órganos disciplinarios del máximo ente del fútbol y negar cualquier tipo de influencia política en la decisión.

Infantino confirmó que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras el caso del delantero estadounidense Folarin Balogun estaba siendo analizado. Sin embargo, aseguró que esa conversación no tuvo ninguna incidencia en el fallo que anuló la tarjeta roja del atacante.

“Sí, hablo regularmente sobre asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, efectivamente recibí una llamada del Presidente Donald Trump, al igual que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre muchos temas diferentes.”, afirmó el dirigente.

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Infantino también reconoció que, en ocasiones, las decisiones del Comité Disciplinario lo sorprenden o incluso no coinciden con su opinión personal. No obstante, insistió en que siempre las respeta porque la autonomía de esos organismos es la base de la credibilidad de la FIFA.

“Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman. Que nos guste o no una decisión a nivel personal es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.

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Además, añadió: “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos basándose en las regulaciones aplicables y en los hechos específicos que tienen ante sí. Su independencia es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol, y esto debe ser respetado siempre”.

Pese a las explicaciones de Infantino, la controversia sigue abierta. Bélgica mantiene su impugnación al considerar que la revocación de la sanción a Balogun pudo favorecer a una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad del proceso y mantiene el caso bajo el escrutinio internacional.

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