Saeta vestirá a Haití en el Mundial 2026: así es su nueva camiseta

La selección de Haití presentó su nueva camiseta para la Copa Mundial con un diseño cargado de identidad histórica y desarrollado por la empresa colombiana. Foto: Saeta

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Haití dio a conocer su nueva camiseta oficial de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una apuesta importante para un país que no está acostumbrado a estar presente en la fiesta del fútbol más importante del mundo.

La prenda, confeccionada por la empresa, busca representar un uniforme que es un símbolo de pertenencia para un país cuya historia está profundamente ligada a la resistencia y la lucha por la libertad.

Una camiseta con carga histórica

El lanzamiento hace un recorrido por los orígenes de Haití y recuerda su nacimiento como república independiente el 1 de enero de 1804, tras una revolución de esclavos que marcó un hito en la historia mundial. Ese contexto se traslada al presente como parte del relato que acompaña la nueva indumentaria.

Le podría interesar: ¿Cuáles son las 42 selecciones que ya están clasificadas al Mundial y cuáles faltan?

Más de dos siglos después, ese legado se proyecta en el fútbol. La camiseta se presenta como una forma de llevar “al pecho” la historia de un pueblo que ha construido su identidad sobre la resiliencia. Bajo el lema nacional, “L’union fait la force” (la unión hace la fuerza), el equipo busca reflejar en la cancha esa misma idea de colectividad.

Del recuerdo de 1974 al regreso mundialista

El diseño también conecta con uno de los momentos más importantes del fútbol haitiano: su primera participación en un Mundial, en 1974. Aquella generación abrió el camino internacional para el país, un legado que ahora retoma un nuevo grupo de jugadores.

El 18 de noviembre de 2025, Haití aseguró su clasificación al Mundial de 2026, en un hecho que fue presentado no solo como un logro deportivo, sino como un episodio de orgullo nacional. La nueva camiseta aparece así como un elemento que acompaña ese regreso a la élite del fútbol.

Industria colombiana detrás del proyecto

Uno de los aspectos más relevantes del lanzamiento es la participación de una empresa colombiana en la fabricación del uniforme. Saeta, con más de cuatro décadas de trayectoria, fue la encargada de desarrollar la prenda con tecnologías orientadas al alto rendimiento.

Le recomendamos leer: Jamaica vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver en vivo repechaje al Mundial

Entre las características técnicas se destacan materiales con propiedades antibacteriales, protección solar, secado rápido y procesos de fabricación con menor impacto ambiental. Estas especificaciones responden a las exigencias actuales del fútbol profesional y al rendimiento físico, que también depende de la innovación en la indumentaria.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador