Se definen los dieciseisavos en el Mundial: vea el minuto a minuto del cierre del Grupo A

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Mientras México buscará cerrar una fase de grupos histórica con rendimiento perfecto contra Chequia, Sudáfrica y República de Corea disputarán un duelo decisivo en Monterrey con la clasificación a los dieciseisavos de final todavía en juego. Con el liderato ya asegurado para los anfitriones, la atención se concentra ahora en la pelea por los cupos restantes de la zona.
México afrontará su último compromiso de la primera ronda luego de convertirse en el primer clasificado del grupo gracias a sus dos victorias consecutivas. Del otro lado, checos, sudafricanos y surcoreanos mantienen opciones matemáticas de avanzar, por lo que los encuentros en el Estadio Ciudad de México y el Estadio BBVA serán determinantes para conocer qué selecciones acompañarán al conjunto dirigido por Javier Aguirre en la siguiente fase del torneo.
Siga acá el minuto a minuto de los partidos en el Grupo A del Mundial 2026
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La alineación de Chequia
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Hora y dónde ver el partido
Los juegos comenzarán en simultáneo a las 8:00 p.m., hora de Colombia.
TV:
- México vs. Chequia: Win Sports, DSports y Paramount+
- Sudáfrica vs. Corea del Sur: DSports y Paramount+
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