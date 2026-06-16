Partidos del Mundial para hoy 16 de junio: programación dónde verlos en vivo y por internet

Un aficionado de Argentina en un banderazo este lunes 15 de junio de 2026, previo al partido contra Argelia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Kansas, Estados Unidos. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

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El Mundial 2026 no para y la fecha de hoy, martes 16 de junio, presenta una de las mejores jornadas en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA. No solo porque en el panorama se avizoren cuatro partidos, sino porque será el debut de dos de los más serios aspirantes a levantar el trofeo dorado el 19 de julio.

El primero en hacerlo será Francia, que integra, en el papel, uno de los grupos más parejos de Norteamérica 2026. El segundo será Argentina, que comenzará la defensa de su título mundial en Estados Unidos y frente a una selección africana. Eso sí, ninguno se puede confiar si no quieren repetir el debut de España.

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Francia vs. Senegal: Grupo I

Los actuales subcampeones del mundo reabrirán las actividades en el estadio de la final luego de lo que fue el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos. Esta vez frente a una selección africana que quiere llegar muy lejos en el Mundial 2026.

Eso sí, al frente estará tal vez la mejor lista de convocados de todo el certamen, con estrellas del tamaño de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y las nuevas figuras del París Saint-Germain, campeón de la UEFA Champions League.

Fecha : martes 16 de junio de 2026

Lugar : MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos

Hora : 2:00 p.m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Irak vs. Noruega: Grupo I

Siguiendo con este grupo I de la Copa del Mundo 2026, la llamada a ser la sorpresa, Noruega, hace su aparición en una cita orbital luego de casi 30 años. Esta vez con una generación liderada por Erling Haaland y Martin Odegaard.

Del otro lado estará Irak, que, aunque es el rival más débil de la zona, viene de una épica clasificación a través del repechaje. Además, hasta acá, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha caracterizado por emparejar las cargas entre todos.

Fecha : martes 16 de junio de 2026

Lugar : Gillette Stadium de Boston, Massachusetts

Hora : 5:00 p.m.

Canal: DSports, DGO, Win Sports y Paramount+

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Argentina vs. Argelia: Grupo J

LLegó el momento de la Albiceleste. Argentina comienza la defensa de su corona frente a Argelia, que vuelve a un mundial después de 12 años de ausencia. El partido terminará a la medianoche, horario de Buenos Aires.

Adicionalmente, será un buen termómetro para la selección sudamericana tras los atípicos debuts de Brasil y Uruguay. Este Mundial 2026 se ha caracterizado por ser de un arranque muy difícil para los de este continente.

Fecha : martes 16 de junio de 2026

Lugar : Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos

Hora : 8:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, RCN, DSports y Paramount+

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Austria vs. Jordania: Grupo J

Finalmente, Austria y Jordania cierran el sexto día de la Copa del Mundo con un duelo por el grupo de Argentina. Este será en la costa oeste de los Estados Unidos, por lo que a pesar de terminar al día siguiente (hora de Colombia), contará con la benevolencia del verano tanto en temperatura como en luz solar.

Dependiendo de cómo terminé el cotejo entre la campeona del mundo y Argelia, este juego podría dar a una selección como líder de la zona. Habrá que esperar cómo se presenta la fecha y qué sorpresas le tiene reservadas al mundo.

Fecha : martes 16 de junio de 2026

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos

Hora : 11:00 p.m.

Canal: DSports, Win Sports y Paramount+

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