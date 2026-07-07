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Suiza pierde a una de sus figuras para el partido contra la selección de Colombia

Breel Embolo, delantero de Suiza, no podrá contar con su mejor socio en ataque para el partido de octavos de final contra el equipo de todos.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
07 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Johan Manzambi celebra el 1-0 de Suiza contra Bosnia y Herzegovina en el segundo partido del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 18 de junio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Johan Manzambi celebra el 1-0 de Suiza contra Bosnia y Herzegovina en el segundo partido del grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 18 de junio, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Foto: EFE - PETER KLAUNZER
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Murat Yakin, director técnico de la selección suiza, no podrá contar con Johan Mazambi para el partido contra Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El mediocampista de apenas 20 años se lesionó en el último entrenamiento antes del encuentro y no estará disponible para su equipo.

La ausencia de Mazambi representa una baja sensible para Suiza que aspira a volver a los cuartos de final de una Copa del Mundo tras más de siete décadas de ausencia. Desde la Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954, el seleccionado helvético no hace parte del cuadro de los ocho mejores equipo del mundo.

El futbolista europeo viene siendo muy importante para su escuadra nacional con tres goles y dos asistencias en los cuatro partidos que ha disputado. Incluso marcó un doblete en la goleada 4-1 de Suiza contra Bosnia y Herzegovina. Además, asistió a Embolo en el partido de los 16avos de final.

Le contamos: Posible formación titular de la selección de Colombia para el partido contra Suiza

¿Por qué no juega Johan Mazambi?

De acuerdo con medios suizos, Rubén Vargas y Djibril Sow también están en duda para el partido contra Colombia. Adicionalmente, informaron que la lesión de Johan Mazambi es en una de sus rodillas tras la practica del lunes.

El jugador del Friburgo de Alemania fue sometido a una resonancia magnética y hoy martes 7 de julio, tras conocerse los resultados de este examen, se confirmo que el mediocampista no podrá jugar contra Colombia.

De esta manera, Suiza podría jugar frente a la selección con estos 11 hombres de títulares: Gregor Kobel en el arco; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez en defensa ; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder; remplaznado a azambia; y Noah Okafor y Breel Embolo en el frente de ataque.

Lea también: Colombia encara contra Suiza el reto de alcanzar su techo futbolístico en el Mundial

Colombia vs. Suiza: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: martes 7 de julio de 2026
  • Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica, en Canadá
  • Hora: 3:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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