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En VivoActualizado hace 35 segundos

Suiza vs. Argelia, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de dieciseisavos del Mundial

Suiza y Argelia buscarán seguir con vida en la Copa del Mundo. El ganador de este duelo se enfrentará en los octavos de final al vencedor de la llave entre Colombia y Ghana.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
03 de julio de 2026 - 03:01 a. m.

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Riyad Mahrez, jugador de Argelia.
Riyad Mahrez, jugador de Argelia.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
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Suiza y Argelia cierran la jornada del jueves de los dieciseisavos de final del Mundial. Además de buscar un cupo entre los 16 mejores del torneo, el partido tendrá un interés especial para Colombia, ya que el ganador será el rival en octavos de final del vencedor de la llave entre la Selección Colombia y Ghana.

El conjunto suizo llega con el objetivo de mantener su regularidad en las Copas del Mundo. Argelia, por su parte, regresó a un Mundial tras 12 años de ausencia y buscará repetir —o incluso mejorar— la histórica actuación que logró en Brasil 2014, aunque primero deberá superar a una selección suiza que terminó como líder de su grupo.

Minuto a minuto Suiza vs. Argelia, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Inicia el partido

01′ Argelia: 🟢⚪🔴 0-0 🔴⚪ Suiza: ya rueda la pelota en Vancouver.

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¿A qué hora y dónde ver el partido del Mundial Suiza vs. Argelia?

  • Fecha: jueves 2 de julio de 2026
  • Lugar: BC Place de Vancouver, Columbia Británica
  • Hora: 10:00 p. m.
  • Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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