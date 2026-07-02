Suiza vs. Argelia, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de dieciseisavos del Mundial

Riyad Mahrez, jugador de Argelia. Foto: EFE - AMY KONTRAS

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Suiza y Argelia cierran la jornada del jueves de los dieciseisavos de final del Mundial. Además de buscar un cupo entre los 16 mejores del torneo, el partido tendrá un interés especial para Colombia, ya que el ganador será el rival en octavos de final del vencedor de la llave entre la Selección Colombia y Ghana.

El conjunto suizo llega con el objetivo de mantener su regularidad en las Copas del Mundo. Argelia, por su parte, regresó a un Mundial tras 12 años de ausencia y buscará repetir —o incluso mejorar— la histórica actuación que logró en Brasil 2014, aunque primero deberá superar a una selección suiza que terminó como líder de su grupo.

Minuto a minuto Suiza vs. Argelia, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

01′ Argelia: 🟢⚪🔴 0-0 🔴⚪ Suiza: ya rueda la pelota en Vancouver.

Fecha : jueves 2 de julio de 2026

Lugar : BC Place de Vancouver, Columbia Británica

Hora : 10:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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