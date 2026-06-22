Suspenden Francia vs. Irak por tormenta eléctrica durante el Mundial en Estados Unidos

El duelo entre Francia e Irak por el Mundial en Filadelfia tuvo que ser suspendido temporalmente tras una alerta de tormenta severa. El encuentro, que iba 1-0 a favor de los galos con gol de Kylian Mbappé. Foto: EFE - WILL OLIVER

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El duelo entre Francia e Irak por el Mundial fue suspendido temporalmente por alerta de tormenta severa en el Lincoln Financial Field, según confirmaron fuentes de la organización.

La decisión se produjo minutos después de que ambos equipos regresaran a los vestuarios al cierre del primer tiempo, una etapa que ya había dejado a los galos arriba en el marcador 1-0. El ambiente, sin embargo, venía cargado desde antes: la lluvia comenzó a intensificarse desde el minuto 36, alterando progresivamente el desarrollo del compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo I.

El primer golpe del encuentro lo había dado Francia gracias a un tanto de Kylian Mbappé al minuto 16, una acción que puso en ventaja a los “Bleus” con un remate de zurda desde el borde del área. Ese fue el único tanto de una primera mitad que terminó marcada más por el clima que por el fútbol.

Evacuación preventiva y reacción en las tribunas

Mientras el partido se desarrollaba, el escenario en las tribunas también comenzó a complicarse. En el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, las autoridades emitieron mensajes por parlantes y pantallas gigantes solicitando a los aficionados retirarse de las graderías y buscar refugio dentro del estadio.

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Sin embargo, la reacción del público fue dispar: algunos seguidores obedecieron la indicación y se desplazaron a zonas seguras, mientras otros permanecieron en sus puestos, ya sea resguardados bajo techos o cubiertos con impermeables, de acuerdo con reportes periodísticos.

Protocolo por tormentas eléctricas en Estados Unidos

La suspensión también estuvo respaldada por la normativa vigente en Estados Unidos, que establece que cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros. En este caso, el conteo del tiempo de espera se activa desde el momento en que los jugadores ingresan a los camerinos, según una fuente de la FIFA.

El pronóstico meteorológico ya anticipaba condiciones adversas para el inicio del compromiso. Finalmente, el mal tiempo terminó cumpliendo las advertencias y alteró por completo el desarrollo del encuentro.

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Un partido condicionado por el clima

La lluvia no solo marcó el ritmo del juego, sino que terminó convirtiéndose en protagonista. Lo que debía ser un duelo clave de la fase de grupos quedó interrumpido por una tormenta eléctrica severa, dejando en pausa a jugadores, cuerpo técnico y aficionados a la espera de una reanudación que dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas.

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