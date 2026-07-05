Tras hacer historia en el Mundial 2026, Cabo Verde recibió a su selección como héroes: video

La histórica campaña del combinado africano fue reconocida con un emotivo recibimiento en la capital del país. Foto: EFE - ELTON MONTEIRO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Antes de la eliminación llegó el aplauso del mundo; al regresar a casa, recibió el abrazo de todo un país. La selección de Cabo Verde fue recibida como una auténtica heroína nacional tras firmar la actuación más importante de su historia en el Mundial 2026, un torneo en el que desafió los pronósticos y estuvo a punto de dar otro golpe histórico contra Argentina en los dieciseisavos de final.

La selección de Cabo Verde aterrizó este domingo en el Aeropuerto Nelson Mandela de Praia, donde cientos de aficionados y numerosos medios de comunicación se reunieron para dar la bienvenida al equipo que escribió la página más brillante del fútbol del archipiélago.

Con banderas nacionales y un ambiente de celebración, los seguidores recibieron a los jugadores y al cuerpo técnico como los nuevos referentes deportivos del país. La propia Federación Caboverdiana de Fútbol compartió en sus redes sociales imágenes del emotivo recibimiento.

Le recomendamos leer: Así quedó la clasificación general de los colombianos en el Tour de Francia tras la etapa 2

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por un operario del aeropuerto, quien realizó reverencias sobre la pista en señal de respeto hacia la delegación, un gesto que reflejó el impacto que tuvo la campaña mundialista entre la población.

La selección revelación del torneo

En su primera participación en una Copa del Mundo, Cabo Verde se convirtió en una de las grandes sorpresas del campeonato. Integró el Grupo H junto a España, Uruguay y Arabia Saudita, y logró avanzar sin conocer la derrota en la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Pedro Leitao Brito ‘Bubista’ debutó con un valioso empate sin goles con España. Después igualó 2-2 ante Uruguay y cerró la primera ronda con otro 0-0 contra Arabia Saudita.

Con esos tres empates, la selección africana consiguió el segundo lugar del grupo y alcanzó los dieciseisavos de final, convirtiéndose en el país más pequeño de la historia en clasificarse a una fase eliminatoria de un Mundial.

Argentina sufrió para eliminar al equipo africano

La aventura de Cabo Verde terminó frente a Argentina, aunque no sin antes dejar una de las imágenes más recordadas del torneo.

Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el combinado africano llevó el compromiso hasta la prórroga. Incluso volvió a empatar el marcador 2-2 gracias a un destacado gol de Sidney Lopes Cabral, antes de caer finalmente por 3-2.

A pesar de la eliminación, la actuación del equipo fue considerada una de las grandes historias del Mundial 2026 y consolidó a Cabo Verde como una de las selecciones revelación del certamen.

Le podría interesar: Así juega Suiza: las claves del próximo rival de Colombia en los octavos del Mundial

El fenómeno Vozinha conquistó el Mundial

Entre los nombres propios que dejó la histórica campaña sobresale el del portero Josimar José Évora Dias, conocido como ‘Vozinha’.

El arquero fue figura desde el estreno frente a España y mantuvo un alto nivel durante toda la competición, convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados del torneo gracias a sus intervenciones.

Su rendimiento también tuvo un enorme impacto fuera de la cancha. Antes del Mundial contaba con cerca de 200.000 seguidores en Instagram y, tras el campeonato, su cuenta se acerca a los 26 millones, en medio de un fenómeno de popularidad que ha sido bautizado como la “Vozinhamanía”.

Actualmente, el guardameta se encuentra sin equipo después de haber jugado las dos últimas temporadas en el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Su nombre ha comenzado a aparecer en distintas versiones sobre posibles fichajes e incluso ha sido relacionado con un presunto interés del Inter de Miami, aunque por ahora esas informaciones permanecen en el terreno de los rumores impulsados por el impacto que generó su actuación en el Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador