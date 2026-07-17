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Un árbitro colombiano estará presente en la gran final del Mundial Norteamérica 2026

Aunque no sea desde el campo del juego, Nicolás Gallo estará apoyando la labor del esloveno Slavko Vincic en el juego entre España y Argentina.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de julio de 2026 - 02:35 p. m.
Julián Quiñones celebra el primer gol del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Julián Quiñones celebra el primer gol del Mundial 2026, el jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, en el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Foto: EFE - Sashenka Gutiérrez
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Nicolás Gallo, árbitro VAR del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca el 11 de junio, será el AVAR de la gran final. El juez colombiano de 39 años será el asistente del Video Assistant Referee del último partido entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York.

El tolimense, designado por la FIFA, asistirá al alemán Bastian Dankert, quien será el colegiado a cargo del VAR y podrá llamar a revisión a Slavko Vincic. El esloveno será el árbitro central de la final entre españoles y argentinos en Nueva York. Sin duda una gran noticia para el arbitraje en nuestro país.

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Árbitros colombianos en finales de los mundiales

Aunque no hay antecedentes de árbitros colombianos en una final mundialista, el que más se le acerca es José Joaquín Torres en Estados Unidos 1994. El colegiado dirigió la semifinal entre Brasil y Suecia.

Sin embargo, desde entonces, ningún juez del país ha estado cerca de participar del último partido de un mundial. Eso sí, Óscar Julián Ruiz y Wilmar Roldán acumularon varios encuentros en las citas orbitales del siglo XXI.

Habrá que esperar a ver cómo se desempeña Nicolás Gallo en el duelo definitivo entre España y Argentina. El primero va por su segunda corona y el segundo busca retener el título que logró frente a Francia en Catar 2022.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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