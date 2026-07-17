Francia vs. Inglaterra: hora y dónde ver en vivo el partido por el tercer puesto

Kylian Mbappé y Harry Kane también tendrán su lucha personal en el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra por la Bota de Oro del Mundial 2026. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL RODRIGO OROPEZA

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De 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya solo quedan dos en el calendario. Primero, ese cotejo que nadie quiere jugar y viene después de perder las semifinales, y luego el encuentro que todo futbolista sueña con disputar. La gran final, esa que consagra ídolos e instaura villanos eternos.

El primero de esos dos compromisos será entre Francia e Inglaterra, que sucumbieron en el último escalón antes del duelo por la Copa del Mundo. Los franceses vienen de caer 2-0 contra España y los ingleses de perder el cupo a su segunda final, la primera en 60 años, en siete minutos con Argentina.

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Francia en busca de su tercer bronce mundialista

A pesar de su camino casi perfecto en el Mundial 2026, seis victorias en seis partidos, todas en el tiempo regular, los galos no podrán ir por el oro. Su derrota frente al conjunto ibérico los relegó al partido por el tercer puesto.

Una posición que ha logrado dos veces en la historia. La primera fue en Suecia 1958 con los 13 goles de Just Fontaine, y la segunda fue hace cuatro décadas, en México 1986 con el legendario Michel Platini a la cabeza.

Eso sí, Les Blues también registran una derrota en esta final de consolación. Fue en España 1982 cuando perdieron las semifinales con Alemania Federal en los penales (5-4) y también el tercer puesto (3-2) contra Polonia.

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Inglaterra y el esquivo tercer puesto en un mundial

La selección de Los Tres Leones ha jugado dos veces el partido por el tercer y cuarto puesto. En ambas ocasiones salió vencido; la primera en la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 y la segunda en la cita orbital de Rusia 2018.

En las semifinales de Italia 90, Inglaterra cayó por penales (4-3) con Alemania Federal y luego por el tercer puesto (2-1) contra el anfitrión. En aquella ocasión Argentina también clasificó a la final, pero la perdió.

Y en Rusia 2018, el seleccionado inglés cayó 2-1 en el tiempo extra con Croacia y jugó por segunda vez en esa Copa del Mundo contra Bélgica. Sin embargo, el resultado fue el mismo: una derrota 2-0 por el tercer puesto.

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Antecedentes entre Francia e Inglaterra en mundiales

A pesar de ser dos equipos nacionales frecuentes en el campeonato mundial, franceses e ingleses tan solo se han enfrentado tres veces en la historia. Lo que deja un saldo positivo para Inglaterra, por lo menos hasta el momento.

El primer duelo entre ambos data del Mundial de Inglaterra 1966 en el que se enfrentaron en la fase de grupos, con triunfo 2-0 del local. Esa Copa del Mundo terminó siendo la primera y única en el palmarés de los británicos.

El segundo juego entre galos e ingleses también fue en fase de grupos, pero esta vez en España 1982. En aquella ocasión Inglaterra volvió a salir vencedora por un marcador de 3-1. Sin embargo, el partido importante vino después.

En Catar 2022, ambas escuadras se vieron las caras en cuartos de final y el ganador fue Francia por 2-1. Lo que deja el historial a favor de Inglaterra, pero en el único duelo de eliminación directa ganó la selección francesa.

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Lucha por ser el goleador del Mundial 2026

Mención aparte merece la lucha por la Bota de Oro de Norteamérica 2026 entre Kylian Mbappé y Harry Kane. Aunque el británico está detrás del francés por dos goles, no se descarta que se quede con el premio por segunda vez en su carrera, la primera en 2018.

Eso sí, Mbappé también lucha por quedarse con el registro histórico, el cual se disputa con Lionel Messi, quien lo aventaja por un gol. Además, el argentino también puede quedarse con la Bota de Oro de esta Copa del Mundo.

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Francia vs. Inglaterra: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 18 de julio de 2026

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 4:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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