Problemas ambientales ponen en riesgo la final del Mundial 2026 en Nueva York

Se observa humo de incendios forestales entre el horizonte de Manhattan y el puente de Brooklyn en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, este jueves 16 de julio de 2026. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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A un poco más de 48 horas del inicio de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, la sede del partido vive horas muy oscuras. Para ser más exactos, este viernes 17 de julio, Nueva York amaneció completamente nublada por cuenta de una fumarada que llegó desde su vecino, Canadá.

Se trata de una serie de incendios forestales que están provocando que la calidad del aire en la capital del mundo empeore significativamente. Y aunque el recinto de la gran final, MetLife Stadium, queda en Nueva Jersey, alejado del centro de la Gran Manzana, el humo pone en riesgo el compromiso.

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¿Qué dice la FIFA sobre el humo en Nueva York?

Aunque tanto La Roja como La Albiceleste se entrenan desde este viernes en East Rutherford, la FIFA aún no se pronuncia sobre la situación en Nueva York. Eso sí, el escenario es preocupante para los aficionados y las autoridades.

“La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera”, escribió el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey en X. Además, los estragos de los incendios forestales canadienses se sienten desde el jueves.

El olor a quemado se percibe en Parsippany, a 10 minutos en carro de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España. “Es abrumador; es muy fuerte aquí. Es muy intenso”, dijo a AFP Guy Henri, un inversionista de 66 años.

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La mala calidad del aire en Nueva York a horas de la final

Pasando a Argentina, en Morristown, Nueva Jersey, sede de práctica elegida por el equipo argentino, la prensa gaucha habla de una calidad del aire “muy poco saludable”. Algo que empeora aún más la situación en Nueva York.

Sin embargo, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han pronunciado al respecto. Aun así, el contexto no parece mejorar en Ontario, Canadá, con los incendios forestales.

De acuerdo con las autoridades medioambientales canadienses, hay más de 130 incendios activos y al menos 70 de ellos están fuera de control. Aunque se prevén lluvias este sábado 18 de julio que podrían dispersar el humo.

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