Arquero de Polonia apostó con Messi en pleno partido, ¿cuánto y quién ganó?

El arquero de Polonia atajó el penal de Messi después de la acción revisada por el VAR a favor de Argentina. Foto: EFE - Ronald Wittek

Este miércoles 30 de noviembre se jugó el decisivo partido entre Argentina y la selección de Polonia por el paso a los octavos de final del Mundial de Catar 2022.

El resultado fue un 2 - 0 a favor de Messi, o bueno, más bien a favor de la selección Argentina, que sigue en el mundial en busca del triunfo mayor y el único que le falta por ganar al 10 más querido de toda Suramérica.

Lo que muchos no vieron es que, durante el partido de Polonia vs. Argentina, hubo una apuesta entre Messi y el arquero de Polonia, Wojciech Szczęsny, quienes discutieron sobre la posibilidad de que el árbitro pitara penal a favor de la Scaloneta.

¿Qué apostaron Messi y el arquero de Polonia?

Después de que Szczesny saltara para atajar un tiro al arco de Argentina y con su mano impactara la cara de Messi, el árbitro tomó la decisión de no pitar penalti, sin embargo, momentos después fue alertado por sus compañeros del VAR, quienes después de una revisión detallada de la jugada, confirmaron que debía cobrarse el tiro desde el punto penal.

Mientras el árbitro revisaba la acción con el VAR, Messi y Szczesny, discutían si sería o no penal. Szczesny dijo que no sería y Messi, apostó a que sí. El resultado fue penal, y Szczesny perdió la apuesta con Lionel.

Ambos jugadores apostaron 100 euros, un poco más de $ 500.000 pesos colombianos, cifra que debía pagarle el arquero de Polonia al crack de la selección de Argentina, sin embargo, y de acuerdo con el mismo Szczesny, él no le va a pagar a Messi la apuesta.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal… así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen… no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero…”, contó en tono de broma a la TV2 de Noruega.

😳 Espectacular esto que reveló Szczęsny. Según él, perdió una apuesta contra Messi ¡DURANTE EL PARTIDO! y no la piensa pagar.



🗣️ “Aposté 100 euros a que el árbitro no cobraría el penal. A él no le importan los 100 euros, creo que tiene mucho dinero ya”. pic.twitter.com/03cjvPULJc — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 1, 2022

Así fue el penal de Messi contra Polonia en el Mundial

A pesar de haber perdido la apuesta, el arquero de Polonia hizo algo mejor, le atajó un penal a Lionel Messi, una jugada que dejó boquiabiertos a los hinchas y jugadores que ponían su fe en el ídolo de Argentina y gran parte del mundo.

Szczesny ya paró un penalti frente a Arabia Saudí.



La verdad es que ha hecho justicia parándole el de hoy a Leo Messi. Ha sido absurdo pitar ese penal.pic.twitter.com/Y4QzIbjtYA — Pablinho (@PablinhoFCB) November 30, 2022

¿Cuándo es el próximo partido de Argentina en el Mundial de Catar 2022?

Empiezan los octavos de final y la lista de equipos se disminuye a 16 equipos clasificados. La Argentina de Messi se debe enfrentar contra Australia este sábado 03 de diciembre a las 2:00 p.m. hora Colombia en el estadio Ahmed bin Ali. Este partido será transmitido únicamente por la señal de Direct TV.

