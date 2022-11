Catar 2022: Francia y Australia, los clasificados del grupo D

Aissa Laidouni sostiene el balón ante la marca de Axel Disasi durante el partido que Túnez le ganó a Francia. Foto: EFE - Noushad Thekkayil

Se sumaron más equipos a los octavos de final de Catar 2022. Ya estaban Brasil, Francia y Portugal. Ayer se clasificaron Países Bajos y Senegal por el grupo A; por el grupo B, lo hicieron Inglaterra y Estados Unidos.

Los primeros en lograr la clasificación fueron los brasileños, que, sin Neymar por lesión, superaron un partido muy difícil contra Suiza gracias a un gol en los últimos minutos de Casemiro. Más tarde, los portugueses también sellaron su pase a octavos, tras superar 2-0 a Uruguay con doblete de la estrella de Manchester United, Bruno Fernandes.

Ayer, en los partidos por el grupo A, Ecuador cayó 1-2 con Senegal y se quedó por fuera de la Copa del Mundo. Países Bajos y Catar jugaron en simultáneo el otro duelo, que terminó 2-0 a favor de los europeos.

Por el grupo B, Inglaterra e Irán eran las naciones que llegaban al último partido de fase de grupos con los cupos a octavos de final. Los ingleses golearon a Gales por 3-0 con dos tantos de Marcus Rashford y uno de Phil Foden. Estados Unidos, que llegaba tercero, logró derrotar a los iraníes con gol de Christian Pulisic y se quedó con el segundo lugar.

Así las cosas, en octavos de final se enfrentará Países Bajos contra Estados Unidos, mientras que Inglaterra jugará contra Senegal.

Hoy, por el grupo D, se enfrentaban Túnez contra Francia y Australia contra Dinamarca. Francia, ya clasificada con seis puntos, quería ratificar su liderato, mientras que Túnez apostaba por lo imposible para ganarle a los campeones del mundo y esperar el milagro del empate entre Australia y Dinamarca.

Australia, que llegaba en el segundo lugar con tres puntos, sabía que jugaba con el tiempo a su favor, pues Dinamarca, que apenas tenía una unidad, tenían la obligación de proponer para sumar los tres puntos que le diera el cupo a octavos de final.

Finalmente no hubo cambios en el grupo D. Francia clasificó en el primer lugar con seis puntos y una diferencia de gol de +3, y Australia en el segundo puesto con las mismas unidades y una diferencia de gol de -2. Ambas selecciones esperan a los clasificados del grupo C, que se definen esta tarde con los partidos de Argentina vs. Polonia y Arabia Saudita vs. México.

¿Cómo están las cuentas de los demás para clasificar?

Hoy también se definirá el grupo C, de Argentina, Polonia, México y Arabia Saudita. Todos tienen chance.

El jueves jugarán en el grupo E, uno de los más cerrados, España, Alemania, Japón y Costa Rica. Y en el F, con Canadá ya afuera, los dos cupos se los pelearán Croacia, Bélgica y Marruecos.

El viernes se acabará la fase de grupos. Por un lado, Corea del Sur, Uruguay y Ghana deciden el clasificado del grupo H, en el que ya está listo Portugal. Por el otro lado, en el G, Brasil ya está adentro, pero Serbia, Suiza y Camerún esperan acompañarlo en octavos.

Así va el mundial: ¿cómo están los grupos?

Grupo A

# Equipo Puntos DG 1 Países Bajos 7 4 2 Senegal 6 1 3 Ecuador 4 1 4 Catar 0 -6

Grupo B

# Equipo Puntos DG 1 Inglaterra 7 7 2 Estados Unidos 5 1 3 Irán 3 -3 4 Gales 1 .-5

Grupo C

# Equipo Puntos DG 1 Polonia 4 2 2 Argentina 3 1 3 Arabia Saudita 3 -1 4 México 1 -2

Partidos restantes: Polonia vs. Argentina; Arabia Saudita vs. México (30 de noviembre).

Grupo D

# Equipo Puntos DG 1 Francia 6 3 2 Australia 6 -2 3 Túnez 4 -1 4 Dinamarca 1 -1

Grupo E

# Equipo Puntos DG 1 España 4 7 2 Japón 3 0 3 Costa Rica 3 -6 4 Alemania 1 -1

Partidos restantes: España vs. Japón; Alemania vs. Costa Rica (1° de diciembre).

Grupo F

# Equipo Puntos DG 1 Croacia 4 3 2 Marruecos 4 2 3 Bélgica 3 -1 4 Canadá 0 -4

Partidos restantes: Croacia vs. Bélgica; Canadá vs. Marruecos (1° de diciembre).

Grupo G

# Equipo Puntos DG 1 Brasil 6 3 2 Suiza 3 0 3 Camerún 1 -1 4 Serbia 1 -2

Partidos restantes: Brasil vs. Camerún; Serbia vs. Suiza (2 de diciembre).

Grupo H

# Equipo Puntos DG 1 Portugal 6 3 2 Ghana 3 0 3 Corea del Sur 1 -1 4 Uruguay 1 -2

Partidos restantes: Uruguay vs. Ghana; Corea del Sur vs. Portugal (2 de diciembre).

