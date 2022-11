“Este es el peor mundial de la historia”: Tino Asprilla se fue contra Catar 2022

Faustino Asprilla es panelista especializado de ESPN durante el Mundial de Catar 2022. Foto: Instagram @eltinoasprilla

A pocos días de acabarse la fase de grupos del Mundial Catar 2022, el exfutbolista y uno de los íconos de la selección de Colombia en los años 90 dio su opinión sobre la copa del mundo más criticada de los últimos años.

Este encuentro deportivo ha tenido resultados futbolísticos que ningún hincha se esperaba y partidos que han dejado el empate como resultado final entre los equipos que se consideran más fuertes e importantes gracias a sus triunfos y logros en mundiales pasados.

Para el ‘Tino’ Asprilla tampoco es un tema que se debe dejar desapercibido, pues para esta figura representativa del fútbol colombiano, el Mundial de Catar 2022 “es uno de los peores”.

¿Qué fue lo que dijo el ‘Tino’ Asprilla?

Sus declaraciones se dieron durante uno de los programas de ESPN donde se analizaba el paso de Costa Rica a la fase de octavos de final, donde solo podrán entrar 16 equipos de los 32 clasificados. Ante la pregunta sobre el equipo suramericano, Faustino Asprilla respondió tajante y afirmó que “estamos viendo el peor mundial de la historia del fútbol en el planeta. Este es el peor mundial de la historia, el peor mundial.”

“Si le metemos lógica a este mundial que no ha tenido resultados ‘lógicos’, cualquier cosa puede pasar”, afirmó Fabián Vargas, comentario que abrió el debate del rendimiento de los equipos.

Lo que afirma Asprilla es que su posición ante el Mundial de Catar 2022 es debido a que “los partidos son muy malos, muy aburridores” ante un mundial tan fuera de lo común y que, incluso para muchos, no ha tenido lógica ni los resultados ‘comunes’.

“Yo quiero que los mundiales siempre se jueguen con los equipos que son, España, Alemania, pero ya dejen de estar metiendo, dizque a Catar. Dejen de estar metiendo esos equipos, vuélvanse serios”, agregó el Asprilla.

Luego, opinó de forma graciosa que la solución para que estos equipos ‘malos’ estuvieran incluidos en estas competiciones mundiales era dividir todo en dos. “Hagan un mundial uno para los malos y uno para los buenos, lo dividen en dos y ya”.

Para Faustino Asprilla es muy cuestionable que algunos equipos no hagan parte del Mundial de Catar 2022, ya que están considerados entre la lista de los mejores, pero para este año no llegaron a la convocatoria oficial de las 32 selecciones.

“Ahí todavía falta Italia, falta Colombia, falta Chile, falta Nigeria, esos eran equipos que son protagonistas siempre”, comentó Asprilla.

Además, aprovechó para criticar el talento de algunos futbolistas, y aunque no mencionó nombres, afirmó que eran jugadores ‘malos’. “Yo veo que son unos partidos y unos equipos malísimos, hay unos jugadores que no sé qué están haciendo en el mundial, sinceramente, no la saben ni parar”, finalizó.

