Harry Kane no teme desafiar a la FIFA y usará el brazalete ‘One Love’

Harry Kane enfrenta un posible castigo si elige usar el brazalete como gesto de solidaridad durante el debut de Inglaterra ante Irán. Foto: Twitter: England

El controvertido brazalete ‘OneLove’ se convirtió en un problema desde de Harry Kane, capitán de Inglaterra, anunció que piensa utilizarla durante los partidos del Mundial de Catar 2022. En octubre, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) solicitó a la FIFA el aval para llevar este brazalete, pero solo hasta hace unos días la entidad le negó la petición al presidente de la FA Peter McCormick. A pesar de que la FIFA no ofrecido ninguna claridad sobre el tema a los medios, el uso del brazalete implica una tarjeta amarilla inmediata.

“Hemos dejado claro como equipo, cuerpo técnico y organización que queremos llevar el brazalete”, dijo el Kane. “Sé que la FA está hablando con la FIFA en este momento y estoy seguro de que mañana, a la hora del partido, tendrán su decisión. Creo que hemos dejado claro que queremos usarlo”.

La FIFA lanzó brazaletes alternativos con lo que describe como mensajes de solidaridad. Se dice que el diseño de los brazaletes de la Fifa incorpora el corazón de los brazaletes ‘OneLove’ que fue usado durante los partidos de la Nations League, pero no el arcoíris de la versión que representa a la comunidad LGBT.

La Asociación de Fútbol, que confirmó que los jugadores de Inglaterra se arrodillarán durante el torneo, está decidida a que el capitán Kane use el brazalete como un gesto de igualdad en un torneo que se ha visto ensombrecido por la negatividad del historial de derechos humanos de Catar.

La posición de otros capitanes

Gareth Bale, capitán de Gales, continúa planeando en usar el brazalete con la bandera del arcoíris contra el Estados Unidos en el primer partido de la selección galesa desde el Mundial 1958. Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de fútbol (DFB), está preparada para recibir una multa si Manuel Neuer lo porta en el juego contra Japón el próximo miércoles.

Virgil van Dijk, capitán de Países Bajos, es consiente de las consecuencias que puede llegar a tener cuando use la banda en el juego de los neerlandeses ante Senegal el lunes.“Usaré el brazalete de un amor”, dijo van Dijk. “Nada cambió desde nuestro punto de vista. Si obtengo una tarjeta amarilla por usarla, entonces tendríamos que discutirlo porque no me gusta jugar con amarilla”.

