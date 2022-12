Lionel Scaloni: “Estar en la cima es algo único”

Lionel Scaloni celebra el título de Argentina en Catar 2022. Foto: AFA

Argentina ganó este domingo, en el estadio de Lusail, su tercera estrella como campeona del mundo tras imponerse a Francia en la tanda de penaltis de la final del Mundial de Catar 2022, que finalizó con empate a tres goles. Lionel Scaloni, el seleccionador de la Albiceleste, fue la mente maestra que llevo a Argentina a su tercer título mundialista.

“Es un momento para disfrutar, sobre todo la gente. Sinceramente, nosotros estamos acostumbrados a que nos golpeen, hoy pasó eso, pero ellos reaccionaron. Es un disfrute increíble estar en la cima como lo estamos ahora; es algo único”, dijo el seleccionador de 44 años.

“Lo importante es que cuando no se da, que la gente pueda entender que no solo yo, sino que otros entrenadores siempre queremos hacer las cosas bien. Yo hoy tuve la suerte y se lo agradezco a todos”.

Se quebró Scaloni 🥹 NUNCA VAMOS A PODER AGRADECERLE TODO LO QUE NOS DIO pic.twitter.com/c8lO4v6DW0 — La Scaloneta 🇦🇷 (@LaScaloneta) December 18, 2022

“Yo se lo agradezco a mi familia. Si mi papá me está viendo(...) y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, una manera de entender y de no ir en contra de nadie. Darle para adelante siempre y hoy eso dio los frutos”, agradeció a su familia.

