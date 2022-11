Messi y Argentina, contra las cuerdas

El delantero de Argentina Lionel Messi participa en un entrenamiento de su selección este viernes en Doha, Catar, de preparación para el partido que Argentina disputará contra México, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Tensión. Eso es lo que se percibe en la concentración de la selección de Argentina, en la Universidad de Catar, un inmenso complejo deportivo ubicado muy cerca del centro de Doha, con más de 30 canchas de fútbol, varias de ellas con grama natural en perfecto estado, piscinas olímpicas, gimnasio, sauna, jacuzzi, salas de juegos y conferencias, además de hotel.

La inesperada derrota frente a Arabia Saudita en el estreno cambió por completo el ambiente optimista y hasta triunfalista que vivía la delegación albiceleste, pues aunque los jugadores y el cuerpo técnico habían advertido que no estaban confiados, sabían que llegaban a la Copa del Mundo como claros favoritos.

Pero los goles de Saleh Al Shehri y Salem Al-Dawsari, en apenas cinco minutos, en el segundo tiempo, bajaron de la nube a Lionel Messi y compañía, que en la primera parte habían dominado y podrían haberse ido ganando por dos o tres goles de diferencia.

Y a pesar de que en el plantel argentino aseguran que siguen optimistas e ilusionados porque dependen de sí mismos para avanzar a los octavos de final, está claro que se prendieron las alarmas, porque ya no tienen margen de error. Empatar este sábado frente a México desde las 2:00 p.m., en el estadio de Lusail, el mismo del decepcionante debut, significaría comenzar a depender de otros resultados y llegar todavía con más presión al duelo final del grupo C, el miércoles contra Polonia, en el Stadium 974, construido exclusivamente para el Mundial con contenedores de transporte de carga, que serán desmontados cuando finalice el torneo.

“Es lamentable perder en un Mundial, pero por fortuna nos pasó en el primer partido. No nos queda otra que pasar la página y seguir para adelante, no hay tiempo para lamentarnos”, aseguró el técnico Lionel Scaloni en su atención a la prensa internacional, que les sigue la huella a los albicelestes.

“Estamos bien, concentrados en el partido contra México y en lo que puede significar. No vamos a cambiar nuestro estilo, eso lo tenemos claro. Más allá de que el golpe nos afectó, lógico, la reacción tiene que ser inmediata”, agregó el entrenador, con el que Argentina había encadenado una racha de 36 partidos sin perder y, sobre todo, había ganado la Copa América, que cortó una sequía de 29 años sin títulos para la selección de mayores.

Sobre Lionel Messi y su estado de salud advirtió: “Está bien física y anímicamente. No sé de dónde salieron las versiones de que no había entrenado. Tuvo sesión diferenciada, como todos los que jugaron contra Arabia. Ahora más que nunca necesitamos a los muchachos concentrados y dispuestos a dejar la vida en la cancha, hasta la última gota de sudor, como se lo merecen este escudo y esta camiseta”.

Messi no habló previo al duelo con el combinado manito, pero sí lo hizo Lautaro Martínez, a quien el VAR automático le invalidó incorrectamente un gol contra Arabia. “Sorprende todavía que pasen esas cosas. Se supone que la tecnología está para ayudar, pero sinceramente no puedo hacer nada y no me corresponde”.

Al respecto, Scaloni fue contundente: “No vamos a excusarnos en eso. Es una herramienta que funciona igual para todos, así que nada, aceptar y seguir pensando es en lo que podemos hacer nosotros dentro de la cancha. Tampoco creo que la derrota haya sido por exceso de confianza, como dicen. Hay que ajustar cosas, corregir y salir nuevamente a tratar de imponer nuestro juego”.

Ayer se conmemoraron dos años de la muerte de Diego Armando Maradona y la delegación argentina recordó a su ídolo antes del inicio de la práctica de la noche. “Todavía parece mentira que no está entre nosotros. Ojalá mañana podamos darle una alegría allá en el cielo”, sentenció Scaloni.

Por el lado mexicano hay menos presión, pero el equipo que dirige Gerardo Tata Martino tampoco gustó en su estreno, cuando empató sin goles con Polonia gracias a que el arquero Memo Ochoa le atajó un penalti a Robert Lewandowski.

En donde sí hay algo de tensión es en las calles de Doha, en las que se han presentado un par de enfrentamientos entre hinchas de ambas selecciones. En la estación del metro de Al Bidda y en el paseo marítimo de Corniche las autoridades tuvieron que intervenir y detener temporalmente a cuatro personas que alteraron el orden público, aunque horas después fueron dejados en libertad.

